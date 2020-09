Lousteau dio detalles de su encuentro secreto con Alberto Fernández

El senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, dio detalles sobre una sorpresiva reunión que tuvo la semana pasada con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

En Radio Con Vos, Lousteau aseguró: “Fue una invitación a título personal, cuando un Presidente me llama siempre voy a ir a hablar. Lo hacía con Macri”.

El encuentro se produjo el viernes en la residencia presidencial y algunos referentes de JxC no estaban al tanto. “Hablamos sobre el modo en que estamos interactuando”, indicó Lousteau, quien dijo que también tuvo reuniones de este tipo con Mauricio Macri cuando no era parte de Cambiemos. "Tenía críticas a la conducción y de vez en cuando el Presidente me llamaba y yo iba”, expresó.

Exigimos justicia por Facundo Astudillo Castro. Repudiamos la violencia institucional y pedimos el esclarecimiento del caso. Un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/T4VzEPQaVU — Martín Lousteau (@GugaLusto) September 2, 2020

Sobre la situación del dólar, agregó: “No veo un diálogo concreto sobre esto. Ojalá el Gobierno sorprenda con una solución o dirección que podamos compartir. Yo no he tenido discusiones profundas con alguien del equipo económico, no tuve contacto, y estoy siempre disponible. Cuando se me ocurre una idea que me parece que el otro no pensó, se las he mandado, a distintos ministros de distintas carteras”.

Y consideró que es "doloroso" que la gente salga a manifestarse porque eso refleja una pérdida de la esperanza respecto de que "la clase política pueda resolver algo”.