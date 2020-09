La vicegobernadora de Entre Ríos también tiene coronavirus

View this post on Instagram

Quiero contarles por este medio que me han confirmado el diagnu00f3stico positivo de Covid-19. Me siento bien, no presento su00edntomas, y me encuentro aislada, cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias. Para quienes tenemos la responsabilidad indelegable de seguir cumpliendo con nuestras funciones, el contagio es una posibilidad siempre latente. Por eso quiero pedirles a quienes deben salir por ser personal esencial o estar comprendidos dentro de las actividades habilitadas, que sigan extremando los cuidados, porque au00fan no hemos ganado esta batalla contra la pandemia. Y recordarles tambiu00e9n a quienes no tienen razones imprescindibles para hacerlo, la importancia de que se queden en casa para cuidarse y cuidar a los demu00e1s. Ser solidarios y responsables es la u00fanica vacuna que existe hasta el momento. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer y reconocer al personal de salud que desde hace meses viene poniendo todo su compromiso y esfuerzo al servicio de garantizar el bienestar de toda la poblaciu00f3n.u00a0 En cumplimiento de los protocolos, durante los pru00f3ximos du00edas seguiru00e9 desarrollando mi tarea de forma remota y en diu00e1logo permanente con todo el equipo de gobierno, con el mismo compromiso y dedicaciu00f3n que la situaciu00f3n amerita. Estamos convencidos de que la mejor manera de superar este momento es poniendo en pru00e1ctica un profundo compromiso ciudadano y trabajando unidos.