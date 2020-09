Marcelino Iglesias criticó al Presidente porque "iguala para abajo"

Fernández había asegurado que "lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito". Ante esa opinión, el intendente de Guaymallén afirmó: "No me resigno, voy a seguir defendiendo, con todas mis fuerzas, el mérito, el sacrificio, el trabajo y los sueños". La historia de Anlla, su mamá libanesa.