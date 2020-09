Suarez se reunió con intendentes y planean anuncios

El gobernador Rodolfo Suarez mantuvo un encuentro con los intendentes del oficialismo en Casa de Gobierno. El objetivo del encuentro fue discutir la situación sanitaria de la provincia y evaluar estrategias de cara a los festejos del Día de la Primavera. En concreto, a pesar de que reconocen que el sistema hospitalario está tensionado, coincidieron en que el camino de las restricciones no dará resultado y apuestan a reforzar la conciencia ciudadana.

En otras palabras, no habría nuevas restricciones a pesar de que el nivel de contagio es preocupante y el porcentaje de ocupación de camas en los hospitales está al límite. Lo que se harán, tanto la provincia como los municipios, será extremar los controles en las calles y sobre todo en espacios verdes. A una semana del Día de la Primavera, lanzarán campañas de concientización para que los más jóvenes tomen conciencia de las consecuencias que puede tener contagiarse y contagiar a sus familiares.

Según uno de los intendentes que participó del encuentro, se habla mucho de fase 1 pero en realidad no daría resultado avanzar en ese sentido. Tal como ya ha expresado públicamente el gobernador, en Casa de Gobierno entienden que de nada vale restringir actividades si luego los ciudadanos no respetan las restricciones. Menos aún limitando actividades en las que prácticamente no se registran contagios.

El foco sigue puesto en las reuniones sociales y es por eso que se intensificarán los controles en las calles y en los espacios verdes.

"Vamos a vigilar los parques y trabajar en los posibles festejos del 21 de septiembre. Queremos llamar a la conciencia y que se entienda que habrá muchos más días de la primavera y que en este es importante quedarse en casa", agregó por su parte el intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias.

Luego de reunirse con los intendentes, el gobernador siguió su agenda con la ministra de Salud, Ana María Nadal. De esta manera, comenzó a trabajar en el nuevo decreto para determinar cómo continuará la cuarentena en Mendoza después del 22 de septiembre.