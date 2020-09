Martín Lousteau: "Esta no es la agenda del país, es la de Cristina Kirchner y la disfrazan de épica"

"La agenda de esta sesión no es la agenda de la gente ni la del Gobierno nacional, es la agenda de la presidenta del cuerpo. La agenda de hoy es apartar a tres jueces que entienden en causas en donde está involucrada la vicepresidenta de la Nación. Después lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la Justicia, de combate al law fare", así se expresó el senador nacional Martín Lousteau en la sesión de este miércoles.

Además, agregó: "Sigamos así, total la gente no está angustiada, no tiene ninguna preocupación, no tiene ninguna incertidumbre, no le falta plata, no tiene miedo que le pase algo con la salud, ni siquiera está comprando dólares, la gente está tranquila en su casa".

La agenda de la sesión de hoy no es la de la gente, ni del gobierno nacional, ni de la Argentina, es la de la Presidenta del cuerpo.

Hay problemas heredados y generados en economía, incertidumbre, una emergencia sanitaria. Propusimos leyes para eso y no se tratan. (1/3) pic.twitter.com/aqMu3viMrd — Martín Lousteau (@GugaLusto) September 16, 2020

"Los argentinos deberían encerrarnos a todos acá y no nos tendrían que dejar salir hasta que podamos encontrar respuestas a sus problemas, pero para eso se necesita el diálogo y prudencia política. Esa no es la agenda de esta sesión", culminó Lousteau.