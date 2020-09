Alberto Fernández: "Si uno gana mucho y otros poco, no es una sociedad, es una estafa"

El presidente Alberto Fernández aseguró que "en una sociedad todos ganamos lo que merecemos", pero que "cuando uno gana mucho y otros poco, no es una sociedad, sino una estafa", al presentar el nuevo programa Precios Cuidados para la Construcción.

En su discurso, el Presidente consideró que el "gran dilema" del país se divide entre los que creen en un "Estado asociado al que produce y a los trabajadores" y los que "creen que es un país para pocos".

En ese sentido, aseguró que la postura del Gobierno es "en favor de la producción y el trabajo", para luego destacar la necesidad de "no multiplicar la estafa de los últimos cuatro años", en alusión a la gestión de Cambiemos.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández presenta el nuevo programa Precios Cuidados para la Construcción. https://t.co/2Ybi8f7KpH — Casa Rosada (@CasaRosada) September 14, 2020

"No queremos multiplicar la estafa que vivimos los últimos cuatro años", aseguró el mandatario, quien sostuvo que ese modelo de país "no es una buena república" sino "un país que le sirve a muy pocos".



Por último, aseguró que en una sociedad todos ganan lo que merecen, pero que, si "uno gana mucho y otros pocos, no es una sociedad sino una estafa".