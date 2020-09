Alfonso Prat Gay, sobre el traspaso de fondos: "Es violatorio de la ley de coparticipación"

Alfonso Prat Gay indicó que en 2016, cuando incrementó la coparticipación de la Ciudad, se desarrolló "de la misma manera, pero ajustado a derecho". Ante esto, catalogó como injusto lo que hizo Alberto Fernández.

"Lo que hizo Alberto Fernández es violatorio a la ley de coparticipación, que tiene un rango prácticamente constitucional", le manifestó el exministro de Hacienda a La Nación.

Y agregó: "El Gobierno tomó fondos que no le corresponden, modificó la coparticipación primaria de impuestos, restándole a las provincias, y después constituyó un fondo para devolverle la plata a la provincia de Buenos Aires".

El ex funcionario de Cambiemos, explicó lo siguiente: "Por la forma en que el decreto está redactado, está modificando la ley de coparticipación por decreto, porque le saca a un distrito para darle a otro".

El kirchnerismo vació el Fondo del Conurbano con Kicillof como uno de sus ministros. Ahora le echa la culpa a Larreta de la mala gestión de Kicillof como gobernador. — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) September 10, 2020

Y continuó: "No puede hacer eso nunca el gobierno federal. La definición de federalismo es que no puede quitarle a uno para darle a otro. Lo que sí podría haber hecho es modificar el coeficiente de participación de la Ciudad, y esa baja repartirse entre todas las otras provincias, no es lo que hizo el Gobierno".

En 2016, Prat Gay detallóque se cumplió con el mandato de la Constitución Nacional de 1994 "que le dio autonomía a la ciudad de Buenos Aires y que establecía que cuando se transferían los servicios y las obligaciones se tenían que transferir también los recursos".