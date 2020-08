Por qué mandaron a estudiar y a pedir perdón a un fiscal luego de hacerlo zafar de ir a juicio

En el video el fiscal Fernando Guzzo, con su potente voz, puede quedar en ridículo al tomar en crudo algunas argumentaciones psicológicas y llevarlas al plano institucional: sugiere que en la violencia de género la mujer es "parte del problema"; dice a viva voz y sin que la causa se los requiera que "los golpes no producen cáncer" y muchas otras frases que pueden quedar en la historia; salvo por un detalle: el Jury le ordenó al Ministerio Público Fiscal que elimine el alegato del registro. Pero además al fiscal, que es uno de los más influyentes en el Ministerio Público, lo mandaron a estudiar para que tenga perspectiva de género.

Un hecho que busca el aleccionamiento para alguien que zafó de una sanción por el apoyo del oficialismo y que también tiene detrás una maniobra política hábil: el juez Omar Palermo forzó una votación dividida y obligó a una decisión incómoda a los propios aliados de Guzzo. Incluso le pidieron al Fiscal que no actúe en ningún caso donde pueda estar bajo análisis la violencia de género hasta que se capacite en el tema.

Guzzo usó argumentos alejados de la perspectiva de género en el juicio por jurado realizado contra Claudia Cortez, una mujer que mató a su esposo y que era víctima de violencia de género. Guzzo, como fiscal "acusador", podía estar en una situación incómoda: debía argumentar en contra de una mujer que, como se vio en el juicio, era víctima desde hace años. El tribunal absolvió a la mujer.



Como perro de presa, Guzzo ejecutó esa estrategia sin filtros y allí es donde probablemente esté su error de fondo: como Fiscal también tiene un rol institucional. La mirada desde la que enfocó el caso responde, institucionalmente, a la visión del MPF. Y fue una mirada en la que, por ejemplo, puso a las víctimas de violencia de género como "parte del problema". "La responsabilidad es 50 - 50", dijo. ¿Debe un fiscal esquivar la responsabilidad institucional para buscar el beneficio de ganar un caso? Pues según entendió el Jury no, y por eso a Guzzo lo mandaron a estudiar. No es la primera vez que Guzzo tiene dificultades con su perspectiva cuando se trata de acusar mujeres. Ya le había pasado también en otros debates, como el relacionado con la muerte de Genaro Fortunato.

El Jury es la comisión que se encarga de juzgar a los jueces y otros funcionarios políticos. Tiene una impronta muy incluenciada por lo partidario, pues 14 de los 21 integrantes son legisladores. En el pedido de enjuiciamiento contra Guzzo la votación fue dividida y ajustadísima: 10 a 9. También quedó registrada la grieta de la Corte y la división de aguas política. Néstor Márquez, Helio Perviu, Marisa Garnica, Alejandro Abraham, Lucas Ilardo, Samuel Barcudi, Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo votaron para avanzar en la investigación.

Adrian Reche, Cecilia Rodríguez, Jorge Sosa, Jorge López, Marcelo Rubio, Juan Carlos Jaliff, Mercedes Rus, José Valerio, María Teresa Day y Dalmiro Garay, votaron para el archivo. Hubo un intento para que Teresa Day no vote, pero fue desestimado y su voto fue clave para que no avance la denuncia contra el Fiscal acusado de no tener perspectiva de género.

Como parte de la estrategia, Palermo pidió dividir la votación: primero por avanzar o no en el juicio y luego por la "sanción" blanda que representa el escarnio público. Fuera del caso puntual, el debate y la votación del Jury fue un hecho político más en la guerra caliente que tiene de escenario al Poder Judicial.

El mismo cuerpo sancionó de manera blanda al Fiscal y mandó un mensaje al Procurador Alejandro Gullé con una serie de medidas que fueron sugeridas por Omar Palermo.

Las medidas: