Cornejo, Petri, Félix y las internas calientes: ganadores y perdedores de un fin de semana a pura rosca

UCR. El radicalismo mendocino dejó de tener la tranquilidad con la que se condujo durante la última década. La irrupción de Luis Petri rompió esa calma. Esa “amenaza” hizo que los intendentes y quienes responden a Alfredo Cornejo se abroquelaran con una misma postura, más allá de las diferencias que tienen en el fondo. Por ahora no hay ruptura, pero sí se generó un cimbronazo. Petri no quiere dejar el radicalismo y hay que ver cómo acciona en el futuro inmediato. Su propuesta era tener más protagonismo en la elección de candidatos de las elecciones 2025, pero su horizonte está más allá: quiere ser candidato a Gobernador, por dentro del radicalismo y con LLA como aliado.

El PJ. El futuro peronismo mendocino pende de un hilo, pues no tiene mucho tiempo para reconstruirse y armar una oferta electoral competitiva, tras el pésimo resultado del 2023. No hubo unidad, pero las diferencias fueron menos “duras” de lo esperado. La convocatoria a elecciones internas abiertas no significa un resultado final, pues aún puede haber lista de unidad. Igual, no será sencillo: el kirchnerismo no está dispuesto a ceder espacio y sigue la amenaza de ir por afuera. Ese sería el peor escenario.

Emir Félix. El presdiente del PJ logró tener un congreso en relativa paz, aunque está lejos aún el plan de unidad. Félix carga con el peso de tratar de construir un liderazgo dentro del PJ y también ser candidato a diputado nacional. Los intendentes, o al menos algunos de ellos, lo respaldan. Pero siente la sombra del kirchnerismo y también de algunos aliados que siempre son transitorios, como Carlos Ciurca.

Los viajeros del PJ. Anabel Fernández Sagasti está de viaje y zafó de exponerse abiertamente a las diferencias internas. Su postura igual quedó clara: está en contra del desdoblamiento y tensiona para ir a internas. Celso Jaque está en Austria y el viaje le sirvió para no definirse abiertamente; más cuando es un intendente que mantiene una relación ambigua internamente y también con el Gobierno provincial.

Matías Stevanato. El intendente de Maipú, anotado además como posible pracandidato a gobernador, pujó para mantener la postura de los intendentes, ir a internas si hace falta y buscar alguna armonía.

Los intendentes. Los intendentes del PJ lograron mantener su postura y fueron menos duros con sus rivales, el kirchnerismo, al propiciar menos cambios de los anunciados en las reglas de juego electorales. Buscan consolidarse como bloque, pero aún no maduran una estrategia clara de poder.

El Pro. El Pro local está en una situación compleja. Se opone a Alfredo Cornejo y eso puede alejarlo de Milei si finalmente el Gobernador y el Presidente firman una alianza. Tampoco tienen gran empatía con La Libertad Avanza. La búsqueda de alianzas para que que quedaron autorizados es una carrera de obstáculos.

Omar De Marchi. Sigue ausente y su silencio llena de dudas a sus ex espacios políticos. Las posibilidades de que sea candidato se cierran y si hay alianza entre LLA y Cambia Mendoza, su posición es más que incómoda. Hay quienes dicen que seguirá resguardado en su cargo en Aerolíneas.

El PD. El Partido Demócrata quedó también en una posición incómoda, pues aunque apoyaron a Milei desde el principio, quedaron relegados. Enemistados con La Libertad Avanza (Correa Llano migró a ese partido) el futuro inmediato es incierto. Hay quienes lo ven aliados con el Pro, pero existe una especulación mayor que se abona con el silencio de los últimos días: que podrían resignar algunos cuestionamientos a Cornejo y sumarse a la potencial alianza entre los “oficialismos” nacional y local.