Levrino y Stevanato discutieron qué hacer para frenar la inseguridad

Empujado por el reclamo de los vecinos afectados, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, se reunió hoy con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, para tratar un "plan de acción" contra el creciente delito en el departamento.

La reunión fue calificada como "muy buena" y "cordial" por las autoridades del Ministerio de Seguridad.

Por su lado, Stevanato también dijo que fue buena la reunión: "Me reuní con el ministro de Seguridad para solicitarle refuerzos de efectivos y móviles policiales para Maipú. Con predisposición, reafirmamos el compromiso de cooperar para solucionar los problemas de seguridad que estamos padeciendo los maipucinos/as", señaló en Twitter el intendente.

Desde Seguridad creen que el panorama en Maipú no es muy diferente que a la que se registra en el resto de Gran Mendoza: está creciendo el delito a los niveles previos a la cuarentena.

Debido a esto, se acordaron con el intendente operativos y algunas estrategias para mejorar la presencia policial, que es escaso por el impacto de la pandemia.

Esta mañana, Stevanato había señalado al aire en MDZ Radio que "la situación se ha tornado preocupante debido a la escasez de policía y en la zona rural se sufre mucho".

También había dicho que Maipú tiene solamente "25 móviles" y que los vecinos han ayudado a construir comisarias, a las cuales "no mandan efectivos".

Lo cierto es que la estrategia oficial es reforzar patrullajes y no dependencias policiales, porque consideran los funcionarios que demandan mucho personal, no son efectivas y no ayudan a prevenir los delitos.