Santiago Cafiero cruzó a Sabina Frederic y reconoció el aumento de la inseguridad

Luego de las polémicas declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, acerca de la inseguridad, en las que aseguró que la misma no incrementó, solo que "los medios de comunicación le dan visualización a los casos", el jefe de Gabinete Santiago Cafiero le salió al cruce y reconoció un aumento.

"Claramente hay un aumento de casos" de inseguridad en relación al inicio de la pandemia por coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para evitar la propagación de la enfermedad, expresó Cafiero.



"Si tomamos el termómetro del 19 de marzo, cuando se decretó el aislamiento, y donde estábamos todos en nuestras casas y obviamente a partir de que se fue reanudando y hay cada vez más gente, evidentemente ahí sí ha habido un aumento", dijo.



Por otra parte, Cafiero insistió en que "naturalmente" desde el Gobierno ven con "preocupación cada caso que va surgiendo" de inseguridad y señaló que, por ese motivo, con las fuerzas nacionales se coordina y se da "apoyo a las provincias".





"Es el apoyo que damos permanentemente y así lo estamos haciendo, y esa coordinación que tiene que ver con avanzar en diálogos en mesas y fundamentalmente tratar de dotar de herramientas y recursos a las fuerzas provinciales y locales", finalizó.

En otra parte de la entrevista, Cafiero cuestionó hoy la mirada que relaciona cuestiones socioeconómicas con la inseguridad por considerar que "tiene un sesgo ideológico", y señaló que "el delincuente no es delincuente porque es pobre" sino porque "es delincuente".



En ese marco, Cafiero aclaró que "siempre vincular la inseguridad a cuestiones socio económicas tiene un sesgo medio ideológico y hay que ser más pragmáticos", y agregó que el "delincuente no es delincuente porque es pobre; el delincuente es delincuente porque es delincuente".



"Nosotros -recalcó- lo que tenemos que desarrollar es un modelo económico que genere empleo y que genere oportunidades y en el trayecto de ello no creo que todos los que estén en situación de vulnerabilidad" cometan delitos.





Asimismo, señaló que "se viene trabajando con todas las provincias en el Consejo Federal de Seguridad y avanzando también en forma coordinada con la provincia de Buenos Aires, que siempre lamentablemente es noticia con respecto a los casos de inseguridad últimamente, pero nosotros confiamos en que avanzando de este modo podemos ir mejorando".



En tanto, también fue consultado sobre la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el 30 de abril pasado en la localidad bonaerense de Pedro Luro: "Queremos que aparezca, necesitamos que aparezca. Estamos haciendo un esfuerzo asumiendo la investigación con las fuerzas federales", dijo el jefe de Gabinete.



"El presidente (Alberto Fernández) se ha comunicado con la madre y ha puesto a su disposición todos los recursos. Queremos que aparezca con vida y queremos saber qué pasó", remarcó el jefe de Gabinete.