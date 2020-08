Durán Barba: "Macri tiene que escoger entre la política y otras cosas"

El ex asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba dio una entrevista a Infobae en la que dijo que Alberto Fernández es una "incógnita" y criticó el viaje del ex presidente a París.

“Mauricio tendrá que escoger entre seguir haciendo política o dedicarse a otras cosas”, dijo el asesor político ecuatoriano, quien permanece recluido en su penthouse de Quito, su ciudad natal, desde hace cinco meses, por la pandemia.

Sobre el viaje de Macri afirmó: "Yo me enteré por la prensa. No sé, supongo que Mauricio tendrá que escoger entre seguir haciendo política o dedicarse a otras cosas que también son importantes como la fundación de la FIFA . Pero me parece que está en una situación intermedia que provoca problemas".

Dijo que si le hubiera consultado si viajar o no, él le habria sugerido no hacerlo. "Creo que no era oportuno. Pero cada uno tiene su punto de vista y respeto los puntos de vista de los demás", contestó.

Señaló también que Macri "no es líder de la oposición ni existe oposición tampoco". "Hay mucha gente que opina mal del gobierno. Está por ejemplo el Pollo Sobrero, está en la oposición Espert. Hoy cada uno hace lo que puede", agregó.

Sobre el acuerdo por la deuda, indicó: "No conozco el texto del acuerdo pero me parece bien que se evite un default. Un default sería muy grave para el país. Suficientes problemas tiene ya el país ahora, suficientes problemas tiene el mundo, porque el mundo está volando en pedazos, y Argentina está en el mundo. El que haya algún tipo de acuerdo y que haya algún frente de problemas que se cierran es una buena noticia para el país".

Consultado sobre los liderazgos en Juntos por el Cambio, Durán Barba dijo que a Horacio Rodríguez Larreta lo ve "muy bien, es una persona muy preparada" y lo considera como alguien "eficiente". Y agregó sobre su relación de "amistad" con el Presidente: "Horacio es un ser civilizado. A mí me parece civilizado que los políticos hablen entre sí, que los políticos encuentren acuerdos".

Sobre el rol de los políticos en la pandemia, manifestó que le sorprendió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "Me sorprendió Kiciloff, no creí que tendría la actitud de trabajar con otros que no piensan como él. Pero me sorprendió para bien, porque yo creo que cuando está en juego la vida de la gente hay que dejarse de peleas y trabajar con quien sea para ayudar a la gente", afirmó.

También dijo sobre la reforma judicial que no es el momento de hacerla. "No es el momento de hacer una reforma me parece a mí. Aquí está lo que la gente supone. La inmensa mayoría de los argentinos cree que eso es para reformar la Justicia y favorecer a algunas personas. A Cristina como a otros. Yo no afirmo que sea ni que no sea así. Lo que digo es que la inmensa mayoría cree eso. Y en esa medida la reforma nace viciada, nace con problemas", expresó.

"Hay muchas razones para creer eso", dijo sobre la probabilidad de que la reforma sea para beneficiar a Cristina.

También se explayó en el fenómeno Sergio Berni, sobre quien dijo que está "más preparado que Bolsonaro".

"Para mí es una sorpresa. Vi esa propaganda que están pasando. Yo no sabía que es abogado y médico. Lo único que le falta es ser astronauta. Ha sido todo. Es bueno que una persona sea preparada. A mí lo que me asusta es el dirigente que nunca estudió nada y nunca viajó ni sabe nada. Él es un tipo preparado. Yo creo que si -como parece- después de la pandemia, o cuando se controle la pandemia, vienen épocas de enorme violencia, es posible que la gente busque un líder de mano dura, una especie de Bolsonaro argentino, y Berni tendría esas características siendo incluso mucho más culto y preparado que Bolsonaro".

DETUVIMOS A LOS IMPUTADOS POR EL CRIMEN DE IVÁN TRIVEÑO, OFICIAL DE POLICÍA CAÍDO EN ACCIÓN.En 5 allanamientos coordinados en Villa Luzuriaga, Villa La Candela, Villa Libertad y Merlo se incautaron armas, vehículos y chapas patentes#FuerzaBuenosAires#GestionBasadaEnHechosReales pic.twitter.com/e5kzaTWaEZ — Sergio Berni (@SergioBerniArg) August 3, 2020

En contraste, sobre Sabina Frederic, la ministra de Seguridad, expresó: "No la conozco mucho pero creo que el garantismo no es una buena idea".

También describió al jefe de gabinete Santiago Cafiero. "Me llamó la atención que hable contra el odio y, al mismo tiempo que usa ese espectro de palabras, en su discurso en el Congreso dedicó casi todo el tiempo a atacar a Macri. Entonces cómo estás contra el odio y te dedicas a atacar a otro", indicó.

A María Eugenia Vidal la calificó como "una mujer extraordinaria, con muchos dotes. Y sobre todo es profundamente honesta e idealista". Mientras que a Marcos Peña lo señaló como "uno de los políticos latinoamericanos más preparados".

También dijo que si fuera empresario "querría una definición en realidad, ¿el gobierno va a expropiar empresas o no? No conozco Vicentín exactamente. No hay ningún país, ninguno, que se haya desarrollado o que se esté desarrollando expropiando empresas. Están las cosas al revés, por ejemplo, cómo es posible que un sindicato de camioneros, porque quiere hacer algún negocio, ataque a la empresa más moderna que tiene Argentina que es Mercado Libre. No, hay que ver cuántos cientos de miles de latinoamericanos, no argentinos, enfrentaron la pandemia gracias a Mercado Libre. Porque el que pudo vendió su licuadora vieja, todo el que pudo se compró algo. Mercado Libre tiene un rol social extremadamente bueno. Ojalá hubiese miles de empresas más, así".

La última pregunta fue: ¿Cómo se imagina de acá a un año el mundo?

Respondió: "Es inimaginable. Yo creo que se viene una época muy mala, de rebelión general, de indisciplina general, de angustia general, porque este encierro, que fue mundial, no fue solo de Argentina, ha producido enormes daños económicos, de salud y sobre todo daños sicológicos. Yo creo que de esos daños no nos vamos a recuperar en años".