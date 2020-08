El cambio en OSEP que involucra a miles de afiliados

La Obra Social de Empleados Públicos avanza en un cambio que afectará a un grupo grande de afiliados, principalmente a los docentes suplentes que tienen familiares a cargo, a jubilados que tienen nietos y parejas divorciadas que no han actualizado sus datos. El cambio tiene que ver con la forma en que se consideran como afiliados y cuánto pagan: ahora en muchos casos deberán hacerlo como afiliados voluntarios y la cuota se calculará según la edad. La ventaja es que quienes cumplan requisitos para la baja, podrán mantenerse como afiliados voluntarios.

Las autoridades de OSEP hicieron un análisis para cambiar las situaciones afiliatorias y la fijación de cuotas de cada segmento. Allí cambiaron algunos criterios para cobrarles la cuota a los familiares que adhieren a un afiliado "no convencional", como son los docentes suplentes, divorciados y nietos. Además, instrumentarán una nueva forma de calcular las cuotas según rango etáreo.

Entre otros casos, analizaron los afiliados divorciados que no han informado esa situación y mantienen a su cónyuge a cargo. Ahora cruzarán datos para detectar los casos y que pasen a ser afiliados voluntarios o darles de baja. Lo mismo con uniones de convivencia que no estén vigentes. Una opción que se abre es la posibilidad de que esas "ex parejas" sigan como voluntarios.

Un camino similar deberán hacer los nietos que están a cargo de un afiliado: deberán sumarse al sistema de afiliados voluntaria independiente. Según los datos de OSEP, hoy hay 3820 nietos afiliados, de los cuales solo 541 son mayores de 15 años.

Docentes suplentes

El cambio que más personas afectará tiene que ver con los docentes suplentes. En el análisis que hicieron en OSEP sugieren que muchos docentes reemplazantes que tienen bajos aportes suman afiliados que no pagan. La solución que aplicarán será que paguen más: cuando dejen el cargo podrán mantener la afiliación, pero deberán pagar aparte por cada integrante del grupo familiar y según su edad

Hasta ahora, los docentes suplentes pueden mantener la afiliación por hasta 6 meses aportando el 12% de su último haber. Según asegura la resolución de OSEP, "en los hechos se presentan muchos casos de docentes con pocas horas de trabajo, que poseen un grupo familiar a cargo y que de acuerdo a la reglamentación vigente logran una cobertura para un grupo familiar con ese 12% con un bajo aporte per cápita". Por eso ahora deberán pagar por cada integrante de la familia.

El nuevo sistema cataloga los casos de manera particular. Los titulares sin grupo familiar a cargo, "pagarán la cuota determinada por el Sistema de Afiliación Voluntaria Independiente, correspondiente a la edad con que ingresaron al sistema". Quienes tengan familiares a cargo pagarán "el doce por ciento (12%) de la remuneración bruta según su último bono de sueldo, más los aportes que determine la Obra Social por cada indirecto a su cargo". Pero además, los integrantes del grupo familiar no deberán tener otra cobertura social ni recibir ningún haber previsional (por eso deberán presentar Certificado de Negativa de Obra Social y Certificado de Negativa de Anses, que acredite que no posee beneficio previsional).

Desde la Obra Social explicaron que buscan ordenar las afiliaciones, pero que no se quitan derechos. "Las modificaciones no perjudican al afiliado, sino que produce mejoras. En el caso de los nietos, lo que pasaba era que a los 21 años no podían seguir como afiliados; ahora sí podrán hacerlo. En el caso de los concubinos cuando se rompía la relación de pareja, no podía continuar. Hoy a ellos se les da la posibilidad de continuar con la afiliación voluntaria, pagando aparte", detallaron. "Con respecto a los docentes es algo que se vuelve a plantear como era antes. Lo que se cambia es que deben presentar que no tienen que tener otra obra social", explicaron desde OSEP a MDZ.

Además, las cuotas del Sistema de Afiliación Voluntaria Independiente se actualizará por dos mecanismos: por el rango de edad y por las variaciones "que se determinen en la estructura de costos del Sistema". La catalogación de cuotas según rango etáreo es un sistema que usan las empresas de medicina prepaga que ahora implementará la Obra Social de Empleados Públicos.

La OSEP es la principal obra social de Mendoza y nuclea a todos los empleados públicos, a los municipales, jubilados provinciales y muchas personas que se adhieren de manera voluntaria. Por eso tiene más de 400 mil afiliados.

La norma completa