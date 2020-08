Cornejo, duro con el Gobierno por el "relato épico" del acuerdo

El ex gobernador de Mendoza y actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo​, continuó con sus críticas hacia el acuerdo del Gobierno con los bonistas en medio de la euforia del oficialismo. Cornejo advirtió que Argentina pagará una tasa "muy superior" a la que se paga en el resto del mundo y pidió que el Gobierno se enfoque más en la economía y menos en el relato.

"El relato eterno del Gobierno plantea que esto es épico. La verdad es que la renegociación recorta intereses a la mitad, casi no recorta capital y recorta intereses pero a una tasa muy superior de la que se está pagando en el mundo", analizó Cornejo en diálogo con Radio Colonia.

"No había muchas otras opciones. Hay que apoyar, pero no hay que dejar que el Gobierno plantee esto como una cuestión épica y que ya están resueltos los problemas argentinos, porque la verdad es que para que sea sostenible la deuda hay que hacer las cosas bien en la economía", amplió sus críticas el diputado nacional.

Se podría haber logrado un acuerdo mejor. Como Ecuador: más rápido, mayor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital.

Pero ya está: con acuerdo no alcanza; sin acuerdo no arranca.



Ahora a ponerle todo el diálogo y toda la energía para salir de esta dolorosa recesión — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) August 4, 2020

"Hay que hacer reformas que no se han hecho, impositivas, laborales, previsionales, y principalmente respetar los fundamentos de la economía para no volver a caer en que con deuda se resuelven los problemas que debemos resolver con una buena organización del Estado", sostuvo el ex gobernador de Mendoza.

En este sentido, Cornejo resaltó que la deuda que se reestructuró también corresponde a las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. "La deuda que se reestructuró en parte la tomó Macri, pero en parte también la tomaron Cristina, Néstor y Lavagna", resaltó.

Ya no hay excusa, se cerró el acuerdo de la deuda (que pudo ser mejor). El gobierno ahora debe mostrar el plan económico para el día después de la pandemia. Queremos aportar a la salida de esta crisis que atraviesa el país — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 4, 2020

Cornejo lamentó que los últimos Gobiernos tomaron deuda o se volcaron a la emisión, lo cual derivó en la crisis económica que vive el país. "Hay que decirle nunca más al déficit que origina deuda o emisión. O nunca más a la deuda hasta que volvamos a ser un país confiable, donde nos puedan prestar a tasas más bajas", resaltó.

Asimismo, el titular de la UCR señaló que la Argentina "producirá la misma riqueza en 2019 que en 2010" y anticipó que con la cuarentena "tendrá el mismo PBI de 2008". "Es difícil que no aumente la pobreza", concluyó.