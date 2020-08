Un intendente está incómodo con las nuevas reglas de Suarez

La nueva modalidad de cuarentena fijada por el gobernador Rodolfo Suarez desacomoda a un intendente peronista.

Emir Félix, de San Rafael, recibió el decreto publicado hoy con una mueca de desagrado. San Rafael mantiene en cero su registro departamental de casos. Para ello, el intendente cerró los límites de su departamento y no recibe turistas de afuera, pero hacia adentro, las actividades sociales y comerciales funcionan con normalidad, salvo aquellas que están bloqueadas desde el comienzo de la pandemia.

El gobernador no se comunicó con el intendente de San Rafael antes de resolver las nuevas medidas. Fèlix prefería seguir con su protocolo departamental, pero el marco que se fijó a nivel provincial lo obligaría a respetar las reglas generales: el cierre de bares y la prohibición de las reuniones familiares.

Hay que recordar que este último punto también aparece en la modalidad adoptada para la cuarentena por el Gobierno Nacional, a la cual el intendente justicialista debería allanarse por una cuestión política.

Félix evalúa desde la primera hora de hoy qué hará. Está sin conexión con Suarez, quien el fin de semana no sumó a opositores a la reunión que hizo con los intendentes para decidir qué hacer para enfrentar el pico de casos.

El gobernador reunió a los intendentes oficialistas del Gran Mendoza y habló por teléfono con el de Maipú, que es del PJ. Matías Stevanato le dejó su opinión: acatará las medidas, más allá de que cree que las restricciones deberían ser más importantes.

Félix no pudo darle su opinión al gobernador. ¿Cuál es? "Yo no quiero cerrar nada, quiero que el Gobierno me ayude a controlar la ruta porque viene al departamento gente que está eximida y puede circular, pero no viene a desarrollar las actividades por las cuales tiene el permiso", expresó a MDZ.

Otro de los pedidos del intendente sanrafaelino ha sido que los efectivos policiales de San Rafael (son alrededor de 250) no viajen a cumplir tareas en el área metropolitana, para cerrarle otra vía de ingreso al virus. Pero esa nota enviada al Gobierno no recibió respuesta, salvo la negativa expresada por los medios.