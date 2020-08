Martín Guzmán: "El canje de la deuda permitirá quitar la situación de asfixia"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda para referirse al acuerdo de reestructuración de la deuda externa alcanzado por Argentina y tres grupos de acreedores.



Tal como se esperaba el ministro brindó detalles de los pagos que hará el Gobierno argentino sobre el futuro de las negociaciones con el FMI y la deuda con los privados en el mercado local.

En ese sentido, afirmó "que el acuerdo alcanzado con un grupo mayoritario de acreedores privados es un paso muy importante en el proceso para tranquilizar a la macroeconomía argentina y comenzar a resolver la crisis transitada desde abril de 2018".

Luego consideró que el acuerdo de la deuda con los acreedores externos permitirá "quitarle al sector público la situación de asfixia" y "generar condiciones de certidumbre y previsibilidad", durante una conferencia de prensa sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda.

Por otra parte, Guzmán dijo que se trata de un acuerdo "inclusivo y sostenible", porque la Argentina se encontraba en una "situación de endeudamiento externo insostenible", con una "carga a la que el país no podía hacer frente".

Concretamente, el acuerdo con los acreedores externos implica para la Argentina una carga menor de deuda por U$S42.500 millones durante los primeros cinco años.



"La negociación permitió reducir los intereses de un monto estimado en 7 dólares promedio a 3 dólares por cada 100 dólares en poder de los bonistas, junto con una reducción del capital del 1,9%", añadió Guzmán.

En otro orden, Guzmán, aseguró que el programa stand by que el FMI firmó con el gobierno argentino en 2018 "ha sido cancelado" y que "el siguiente paso es avanzar en un programa distinto que refleje aquello que la Argentina necesita".



Según Guzmán, la Argentina tiene prevista para los próximos dos años una carga de deuda con el Fondo Monetario Internacional que "no puede hacer frente", por lo que ratificó que "es necesario tener un programa" con el organismo para resolver los compromisos por U$S45.000 millones.



"El programa con el FMI es necesario porque Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los términos establecidos", aseveró Guzmán, al tiempo que enfatizó también que ese entendimiento "será bien distinto" y con "premisas más sensatas sobre el funcionamiento de una economía" respecto al firmado en 2018.



Asimismo, remarcó que cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández "enfrentaba una carga de deuda muy importante, mientras que el próximo gobierno enfrentará una situación muy diferente".



"No estamos trabajando para nosotros, sino para la Argentina, cuidando no sólo el presente sino el futuro del país", concluyó Guzmán.