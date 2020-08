Alberto Fernández relanza hoy el Procrear: "Hay decisión política de impulsar la construcción"

El presidente Alberto Fernández relanzará hoy el plan Procrear, con un nuevo esquema que prevé una inversión de 25.000 millones de pesos distribuidos en nueve líneas de créditos y con el objetivo de "reactivar la actividad y reducir el déficit habitacional", se informó oficialmente.



Fernández encabezará la presentación, que se realizará desde las 11.30 en la Residencia de Olivos, en un acto del que participarán la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; y la directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, entre otros funcionarios.



De este modo, con el Procrear, el Estado "vuelve a sus mejores prácticas, a las que tienen que ver con un programa destinado a llevar de la mano de la vivienda, el derecho al trabajo", señaló Bielsa.



La funcionaria detalló que la iniciativa presentará "nuevas modalidades", además de mantener las líneas históricas y de concretar entregas de viviendas de manera virtual en diferentes puntos del país, con créditos orientados a la construcción, ampliación y refacción de viviendas, con el objetivo de "reactivar la actividad y reducir el déficit habitacional".





"El Procrear ha sido un programa extraordinario y virtuoso que entre 2008 y 2015 tuvo un efecto importantísimo y un gran impacto, no sólo por el acceso a la vivienda sino por la generación de empleo", dijo Bielsa. Sostuvo que el plan tiene la impronta de "un buen sello, muy potente, y va a volver a ser muy potente en manos de un Estado que entiende que el mercado financiero no reemplaza el rol del Estado, pero que podemos trabajar en conjunto".



En ese sentido, destacó la importancia del "trabajo conjunto con el sector privado" ya que "el Estado solo no resuelve el problema habitacional" y ratificó el compromiso del Gobierno expresado en "la decisión política y económica de impulsar fuertemente la construcción y la construcción en vivienda".





En esta nueva etapa, el programa se implementará en toda la Argentina, y las nuevas líneas de Procrear se complementarán con el Plan Nacional de Suelos, lo cual, consideró Bielsa, "promoverá la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado, que a su vez originarán relaciones formales con las provincias y municipios para poder crear bancos de tierra urbanizada y facilitar el acceso a la vivienda".