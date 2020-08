Los nombres que esconde el Concejo Deliberante de Guaymallén

La ley de Acceso a la Información Pública se sancionó en el año 2018 con el objetivo de garantizar transparencia y fomentar el Estado abierto. En su artículo 3 señala que la información se debe facilitar "en forma oportuna, completa, adecuada y veraz", pero el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén se negó en dos oportunidades a dar a conocer la nómina de personal de esa entidad. Si bien aducen que no pueden brindar los nombres de los empleados sin su consentimiento, MDZ pudo confirmar que entre los datos que se niegan a comunicar aparecen las designaciones de familiares de concejales de distintos partidos.

Trabaja en el Concejo Deliberante, por ejemplo, el marido de la concejal de Protectora Lisi Rodríguez, José Eduardo Linardelli, la cuñada del concejal del FIT Carlos Espeche, Melisa Magdalena Prado, el hermano de la concejal del PJ Ayelén Mantello, José Mantello y el marido de la concejal radical Adriana Gallo.

Todos esos nombres fueron negados a MDZ bajo el pretexto de que no pueden darlos a conocer si ellos no prestan su consentimiento. Con el mismo argumento se escondió que en el Concejo Deliberante de Guaymallén trabaja también el excandidato a intendente de Lavalle Juan Antonio "Peque" Peña (Protectora) y el exfuncionario del gobierno de Francisco Pérez, José Pozzoli, entre otros. También se desempeña en Guaymallén el excandidato a intendente de Maipú Vicente Testini (UCR),

En la respuesta formal que el Concejo Deliberante le dio al segundo pedido de acceso a la información pública sólo aparecían los nombres de algunos funcionarios y los 12 concejales. En total, 24 nombres fueron facilitados. "El detalle de la nómina es una información que no estamos en condiciones de dar a publicidad, por no contar con ese consentimiento de acuerdo a los alcances de las garantías constitucionales, la Ley Nacional N° 25326 de protección de datos personales, y las excepciones previstas en la Ley Provincial N° 9070 de Acceso a la Información Pública", esgrimieron para evitar dar más información.

Si bien en diálogo con MDZ Radio la presidenta del Concejo Deliberante Evelin Pérez dijo que no había casos de nepotismo en el organismo y que la nómina de autoridades es pública, la realidad muestra otra cosa.

Evelin Pérez junto a la concejal Lisi Rodríguez.

"La política de mi persona es evitar que haya empleados que sean familiares de algún miembro del concejo. No puedo evitar que un concejal lo tenga como asesor, pero en el funcionamiento general no son funcionarios ni empleados los parientes de otro directivo, concejal etc", destacó Pérez en el programa Sonría, lo estamos filmando.

En cuanto a la negativa a dar a conocer la nómina completa aseguró que estaban publicados los nombres de las autoridades en la web y el la nómina de personal de planta no es pública. "El área de acceso a la información pública contesta en base a lo que se autoriza en la ley. Hay un encargado particular de esa área. La nómina de autoridades está en la página del Concejo Deliberante", zanjó.

Las evasivas oficiales

El primer pedido de información de MDZ tuvo lugar el 29 de junio. En lugar de dar a conocer la nómina de personal se adjuntó un "cuadro detallado en donde podrá verificar cantidad, cargos y categoría del personal permanente y temporario". Ese cuadro explicaba que existe 75 cargos para autoridades del Concejo, que van desde concejales, a asesores, secretarios, directores y coordinadores. A eso sumaban 30 cargos de personal efectivo y otros 30 cargos de personal temporario. Sin embargo no aclaraban cuántos de esos 135 cargos estaban ocupados y tampoco los nombres de esas personas.

"En caso de requerir mayor amplitud y/o ampliación deberá especificarlo, y, si es pasible de difusión según las normas mencionadas y las leyes nacionales N° 25.326 y N° 24.766 de protección de datos personales, se harán la ampliaciones correspondientes", se escudaron los responsables de dar la información que había solicitado este medio.

Ante ello, se procedió a realizar un segundo pedido de Acceso a la Información Pública y se requirió que "se detalle con nombre, apellido y cargo la nómina completa del personal del Honorable Concejo Deliberante". La respuesta fue una lista con solo 24 nombres entre los que estaban los 12 de los actuales concejales.

Ante esa segunda negativa, MDZ insistirá nuevamente mediante un recurso de incumplimiento y exigirá la lista completa para poder conocer si hay otros casos de nepotismo y acomodos dentro del Concejo Deliberante. Paralelamente, se pudo confirmar que las siguientes personas también se desempeñan en el organismo:

Rodolfo Ariel Núñez, Viviana Andrea Arancibia, Baldovino Estela Silvia, De Faveri Juan Pablo, Lautaro Décima Ezequiel, Francisco Genovese, Verónica Pozzato, Huetagoyena Carlos, López Fernando, Ochoa Víctor Carlos, Orellana Ernesto Alejandro, Prado Melisa, Rojas Alejandra, Juan Antonio Peña, Sepulveda Alicia, Sepúlveda María Belén, Víctor Silvia, Rubén Martín Sosa, Sebastián Matías Vanini, Daniel Conti, José Eduardo Linardelli, José Pozzoli, Ivan Alejandro Gómez, José David Mantello, Sebastián Ridolfi y Octavio Rodríguez.

El objetivo del acceso a la información pública garantizar transparencia y fomentar el Estado abierto. Un Estado abierto permite evitar situaciones discrecionales, acomodos y casos de nepotismo. La enorme mayoría de las personas antes mencionadas no encuadra en esas descripciones pero otros sí y es con transparencia como se termina con ese tipo de casos. En total, MDZ sólo pudo acceder a 50 nombres de 135 cargos consolidados.