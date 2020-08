La provincia de Buenos Aires insiste: "Si aumentan los casos, vamos a retroceder"

Aunque la cuarentena obligatoria en todo el país se renovó recientemente hasta el 17 de agosto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no afloja en sus amenazas de endurecer al máximo el aislamiento social, al menos en su jurisdicción. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió hoy que si sigue el crecimiento de casos y de aumento de camas de terapia intensiva ocupadas "no vamos a avanzar, vamos a tener que retroceder".

"Hay que tratar de evitar saturar el sistema de salud porque eso aumenta la mortalidad", expresó Kreplak en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam.

En ese sentido, agregó que "estamos advirtiendo que tenemos cada vez más camas de terapia intensiva ocupadas, a pesar de los esfuerzos, y los trabajadores están al doble porque no hay tantos terapistas". Y sostuvo: "Si esto sigue así, no es que no vamos a avanzar sino que, vamos a tener que retroceder", alertó el funcionario sanitario.

Kreplak aseguró que "buscamos reducir los contagios y no vamos a permitir que haya bonaerenses que no puedan acceder al sistema de salud cuando lo necesite y si significa volver para atrás en algún momento, entonces se hará".

Seguimos trabajando con el gobierno nacional y cada uno de los municipios de @BAProvincia para fortalecer el sistema de salud. El laboratorio de diagnóstico de la @UNQoficial se consolidará como centro de referencia y permitirá duplicar la capacidad de análisis de la región. pic.twitter.com/6yfcVaqAWx — Nicolás Kreplak (@nkreplak) August 3, 2020

Consultado sobre las posibles "salidas saludables o recreativas" que evalúa la municipalidad de la ciudad de La Plata, Kreplak precisó que "hay una falta de trabajo comunitario y atención primaria de la salud, en La Plata falta mucho trabajo territorial y habría que poner el hincapié en eso y no en seguir lo que los focus group dicen y decir lo que la gente quiera escuchar".

"En una pandemia con estas características donde a todos los países le ha ido mal, apostar a que nos va a ir muy bien y que los que anunciaron cosas positivas van a quedar como los que tenían razón y no los que anunciamos que esto podía ser peligroso, es una apuesta rara, a mi no me gusta jugar a la ruleta rusa y menos con cabezas ajenas", graficó.