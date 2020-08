La mayoría de los miembros del Consejo Asesor quiere ampliar la Corte

El trabajo del Consejo Asesor aún no comienza a trabajar pero ya empezó el "poroteo" para analizar las posibilidades de que se avance con una ampliación de la Corte Suprema. Según medios nacionales ya habría 6 de los 11 integrantes convocados por Alberto Fernández que estarían de acuerdo con ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal. Si bien ubican en ese grupo al mendociono Omar Palermo, este aclaró que aún es prematuro para hacer diagnósticos y sugerencias.

El Consejo Consultivo está integrado por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, el exjuez León Carlos Arslanian; la jueza del máximo tribunal porteño Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego el macrismo nunca logró aprobar en el Senado; Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español; Raúl Gustavo Ferreyra, catedrático cercano a Eugenio Zaffaroni; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista que supo defender en la Corte los intereses de Clarín; la abogada Marisa Herrera; y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo.

Todavía no hay una agenda de trabajo y los juristas se han visto una sola vez entre ellos. "Después de la presentación todos los juristas tuvimos una reunión con el presidente en su despacho y yo noté una amplitud de criterio absoluta: el presidente dijo ayúdenme a que tengamos una mejor Justicia. ¿Cómo me ayudan? Siéntense ustedes y me dicen, yo lo que quiero es mejorar la Justicia", explicó Palermo en MDZ.

La próxima cita está pautada para el 18 de agosto y allí discutirán los proyectos de reforma de la Corte, del Consejo y del Ministerio Público. Sin embargo, hay quienes aseguran que ya son seis los integrantes permeables a una ampliación de jueces en la Corte Suprema.

Weinberg de Roca como Gil Domínguez y Ferreyra son los únicos que lo han expresado abiertamente, pero algunos analistas entienden que esa visión es compartida por Arslanian, Palermo y Beraldi.

Al respecto, Palermo aclaró que aún no se han puesto a trabajar en identificar los problemas, por lo que es prematuro hablar de soluciones. "Va a ser uno de los temas, no el central. El tema central va a ser cómo mejorar el funcionamiento de de la Corte. Me parece que el primer trabajo es identificar los problemas y sobre esa base ver qué soluciones existen para esos problemas. De esos problemas puede surgir la ampliación de los miembros de la Corte o no. El presidente no nos ha dado ninguna sugerencia. Al contrario, nos dijo que trabajemos con autonomía e independencia y que digamos lo que nos parezca. Esa es la ayuda que necesito que me den,dijo. Ni siquiera creo que sea el tema central y veremos qué surge de la discusión de esta comisión", remarcó.

Con la ampliación del número se busca mejorar la representación de integrantes de la Corte por género, distribución federal y "comprensión", según definió Ferreyra.

Hay consenso entre todos los integrantes del comité en que es necesario limitar de algún modo el ingreso masivo de expedientes en la Corte. "Hay que ayudar a la Corte a limitar las causas en las que interviene y que sean las institucionalmente relevantes", dijo Weinberg a La Nación.

Otros temas a tratar son el sistema de juicios por jurados y el futuro del Consejo de la Magistratura. Con respecto al Ministerio Público, se analizará modificar el mecanismo de elección de fiscales o que sus mandatos sean temporarios.