Cristina no se conectó en el reinicio del juicio por la obra pública

En el reinicio del juicio oral y público por presuntas irregularidades en la obra pública se reinició hoy, después de haber estado cuatro meses suspendido. Los acusados podían participar conectándose en forma remota, por Zoom, pero Cristina Kirchner eligió no hacerlo.

En realidad, según detalló Infobae, sólo cuatro de los 13 acusados estuvieron presentes en el Zoom: el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Daruich y ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

A pesar del faltazo de Cristina, según Clarín, sí se conectó su abogado, Carlos Beraldi, recientemente nombrado como miembro del comité que asesorará al Gobierno en las modificaciones a la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

Hoy reiniciaron via remota la payasada del juicio a Cristina por un supuesto redireccionamiento de la obra publica. Estan tan apurados que le toman declaraciones a los testigos pero sin la presencia de los abogados. Es todo una gran truchada. Pero la Corte sigue mirando al vacio — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) August 3, 2020

Además de Cristina, tampoco se conectaron el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido ni el empresario Lázaro Báez, quien sigue preso en la cárcel federal de Ezeiza.

La audiencia arrancó a las 9:30 con un sistema mixto: el Tribunal Oral y los testigos en la sala de audiencias y el resto de las partes mediante Zoom.

Debido a que una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que las audiencias por videoconferecnia debían tener la conformidad de las partes, la defensa protestó por el sistema mixto e incluso Enrique Arce, defensor del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal Carlos Kirchner, pidió su nulidad.

Retomó el juicio por la obra pública contra CFK por la obra pública. La suerte del zoom... pic.twitter.com/jcMgH9kzUO — patricia blanco (@blancopatricia) August 3, 2020

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andés Basso, rechazaron el planteo y comenzaron a declarar los testigos citados para hoy.

Luego de algunas bromas en la prueba de sonido, como la pregunta “¿Te casas hoy?” y la apreciación “Me muero si te levantas y estás en calzoncillos”, se reinició el juicio iniciado en mayo del año pasado.

“Me fastidia la modalidad de silenciarnos a todos. Mandé un chat pero me dice el secretario que fue mal dirigido. Al procesamiento oral lo convirtieron en escrito y por chat. No sé si la próxima voy a tener que mandar un Me gusta”, criticó el abogado Arce.

Tras el rechazo de los planteos de nulidad, la sesión continuó con dos declaraciones testimoniales propuestas por la defensa de Carlos Kirchner, y concluyó antes de las 13.

Para hoy estaba previsto el testimonio de Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, quien es nada menos que el denunciante de que el 78 por ciento de la obra pública de Santa Cruz se direccionó al grupo Austral de Báez en la era kirchnerista. Pero se determinó que su declaración se escuchará más adelante

El juicio se retomará el próximo lunes a las 9:30 y a partir de la semana siguiente habrá dos audiencias por semana.