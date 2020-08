Arslanian: "Si el poder concentrado se democratiza, vamos a estar mejor"

El exjuez y exministro de Justicia León Arslanian evaluó que la reforma de la Justicia Federal propuesta por el gobierno de Alberto Fernández "es excelente. Si este poder concentrado se desconcentra, se democratiza, se va garantizar de la mejor manera el funcionamiento de ese fuero".



En diálogo con una radio porteña, Arslanian recordó que la iniciativa en realidad "retoma un viejo proyecto" para el cual él mismo fue consultado en el 2003, cuando Gustavo Beliz estaba en el Gobierno, y había trabajado en un proyecto de renovación del fuero federal.

"El problema en el fuero federal no se resuelve cambiando personas y poniendo jueces nuevos porque es un problema estructural", advirtió el ex juez del Juicio a las Juntas Militares.

Para Arslanian, la cantidad de jueces y la magnitud de los casos hacen que el fuero federal represente una suerte de poder concentrado.



"Si este poder concentrado se desconcentra, se democratiza, vamos a estar mejor y a garantizar de la mejor manera el funcionamiento de ese fuero", reflexionó.

Con firmeza y hasta cierto fastidio, Arslanian rechazó las versiones de que la reforma implique cambios en la Corte Suprema de Justicia, defendió los antecedentes de todos los expertos convocados y recordó que la tarea será elaborar "insumos" que luego serán remitidos al presidente Fernández para la elaboración de una iniciativa que luego será analizada por el Congreso.

"No conozco ningún proyecto en ese sentido, no se habló de ese tema, no ha habido sugerencia del Poder Ejecutivo, y en el documento emitido no figura para nada algo que aproxime a ese tipo de hipótesis", dijo tajante al descartar reformas al máximo tribunal.