Los motivos por los que Uruguay no aumentó ni creó nuevos impuestos

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, explicó cuál es el motivo por el cual no aumentó ni creó nuevos impuesto en este contexto de pandemia en el mundo. Y fue claro y conciso. El mandatario del vecino país manifestó que se trata de una apuesta por quienes serán los protagonistas de la recuperación post-pandemia y la necesidad de que el Estado y en especial los funcionarios políticos den el ejemplo en contextos de crisis.

A pesar de las tentaciones y presiones para crear nuevos tributos, que incluso pueden ser provisorios o por única vez, o aumentar los ya existentes para poder financiar el gasto público, decidió no hacerlo y dio sus motivos: “En un momento, tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores y yo me negué rotundamente”.

Estas declaraciones del presidente uruguayo se dan en un contexto particular en el que el gobierno argentino promueve un proyecto que fija, por única vez, un impuesto a la riqueza -una tasa del 2% al 3,5% a las fortunas de entre $200 millones y $3.000 millones-, para recaudar más de $300.000 millones. Este dinero, se excusan, sería destinado a paliar los efectos de la pandemia.

Según cuenta Infobae, Lacalle Pou había explicado a fines del mes de junio, al anunciar el presupuesto, el porqué de su rotunda negativa a imponer nuevas cargas en los siguientes términos: “Porque (los emprendedores) son los que más están empujando y van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino”.

Y agregó, que su respuesta a esa presión fue el impuesto a los funcionarios, "un impuesto del 20 por ciento del salario al Presidente, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de 1900 dólares durante dos meses”.

“Es el Estado el que tiene que hacer el proceso de esfuerzo y no los particulares, porque terminado esto, no es el Estado el que saca adelante a la población. Es el particular el que prende los motores, con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de las redes de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante”, señaló.

Mientras este análisis del presidente uruguayo ilusiona al empresariado de ese país, en la Argentina, en cambio, la preocupación pasa por el intento de implementar este impuesto a los particulares, incluso, cuando el Gobierno defiende la remuneración de sus ministros y de los diputados y senadores y no hubo ninguna reducción de sus dietas.