Alberto Fernández: "Ya hablé con el FMI para empezar a trabajar"

El presidente Alberto Fernández dijo que esta mañana mantuvo una conversación con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), para "intercambiar ideas sobre lo que le pasa al mundo y al país, y la necesidad de que, sin prisa ni pausa, nos pongamos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior".



Así lo afirmó el mandatario al participar, vía teleconferencia, del lanzamiento de una nueva línea de fabricación de lavarropas del grupo Newsan, en su planta en el partido bonaerense de Avellaneda.

El Presidente dijo en la inauguración que "invertir, producir, crear trabajo y exportar es el modo en que Argentina se va poner de pie".

Respecto de las negociaciones con el FMI, el jefe de Estado dijo que esta mañana mantuvo una "extensa charla" con la titular del organismo Kristalina Giorgieva. "Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden", aseveró.



“Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Giorgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común, la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”, sostuvo el mandatario.

En otro pasaje de la conferencia, Fernández afirmó: "Nadie vive en paz con la pobreza que existe en el país y dependen del auxilio del Estado para seguir viviendo".



"Necesitamos darle pujanza a esta Argentina y los empresarios tienen que ver con eso", añadió.