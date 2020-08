Polémica en San Rafael por el pico de casos de la semana pasada

El director regional de Salud del sur mendocino, Abel Freidemberg, salió hoy a aclarar dudas respecto de los hisopados que se realizan en el laboratorio del hospital departamental para detectar casos de coronavirus.

Las dudas se generaron a partir del pico de 41 positivos en San Rafael que se informó el jueves de la semana pasada. Esa cifra de casos en un día no volvió a repetirse y hubo sospechas de que un problema en el laboratorio de procesamiento de los análisis provocó "falsos positivos".

Pero según publica el diario San Rafael, Freidemberg aclaró en la conferencia de prensa de hoy que "no hubo falsos positivos" el jueves. Según el funcionario, se trató de "casos no concluyentes", que como indica el protocolo, a las 48 horas se volvieron a hisopar. Es entonces cuando arrojaron negativo, pero esto, según Freidemberg. "no contradice al test realizado en primera instancia".

Trabajo territorial para contener el avance del coronavirus: empleados municipales entregan lavandina, cloro y desinfectan comercios y espacios públicos en barrios y distritos.

De todos modos, el funcionario indicó que estos pacientes deben cumplir "aislamiento obligatorio de 14 días".

También consideró "normal" que haya días en que surjan 41 positivos, otros 3 y otros ninguno, como ha ocurrido después del jueves 20.

En la conferencia de prensa de Fredeimberg estuvieron presentes legisladores provinciales e incluso legisladores nacionales del oficialismo, para dar respaldo político al director de Salud, ante las críticas del intendente justicialista Emir Félix.

Félix cuestiona la estrategia provincial de lucha contra el virus he incluso realiza testeos propios desde la comuna, sin tener en cuenta al Ministerio de Salud.

Ante estas acciones, Fredeimberg destacó que desde el Ministerio de Salud se hicieron más de 3.000 testeos a transportistas y también puso en valor al laboratorio de biología molecular del departamento.

Señaló además que el hospital Schestakow cuenta con 35 respiradores, más otros 6 que han sido donados por empresarios de San Rafael. "No pongo en duda la capacidad de respuesta y somos conscientes de que estamos afrontando una pandemia", afirmó.

Remarcó además que el Hospital Schestakow forma parte de la red de laboratorios que procesan los hisopados: “Ese laboratorio, que cuenta con los recursos humanos, tiene dos equipos de dos integrantes cada uno, con gente capacitada para realizar este tipo de análisis. Desde el 15 de abril se han hecho 2.240 determinaciones", expresó

"Todos los días, el dinamismo de la pandemia hace que vaya aumentando el procesamiento de muestras. El laboratorio procesaba 10 o 15 muestras y en el último período pasó a 90”, sostuvo Freidemberg.

También habló de las brigadas sanitarias de Salud, en lo que pareció una respuesta a los testeos que encara Félix desde la comuna. "Las brigadas sanitarias empezaron a trabajar el 1 de julio y al 15 de agosto llevaban relevadas 8.450 personas visitadas en sus domicilios", aseguró.