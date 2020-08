Duhalde vaticinó un escenario peor al 2001: "Esto puede terminar en una guerra civil"

El ex presidente Eduardo Duhalde sembró preocupación al referirse sobre un posible estallido social en Argentina tras la crisis causada por la pandemia y habló de "un escenario evidentemente peor que el 2001" que "puede terminar en una especie de guerra civil".

El histórico dirigente peronista dejó las polémicas frases al ser entrevistado en el programa Animales Sueltos, donde también puso en duda la realización de los comicios legislativos de 2021. "Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones", vaticinó Duhalde.

"Vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001 y se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos'", aseguró quien estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional entre 2002 y 2003.

"La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ‘30 y el ‘83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando", dijo Duhalde para argumentar su teoría de un posible golpe de estado que luego minimizó.

"Argentina es la campeona de las dictaduras militares", con lo que luego aclaró: "no digo que Alberto Fernández vaya a sufrir un golpe”-, pero analizó que “Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.

En referencia al proyecto de reforma judicial se mostró en contra y dijo que "para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos".