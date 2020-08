Eduardo Duhalde: "Alberto ya no es el que conocemos, está enojado"

En el programa No Tan Millennials, hablamos con el ex presidente de la nación, Eduardo Duhalde, sobre la salud del primer mandatario nacional, Alberto Fernández, y los consejos que le brinda. Duhalde no ve bien al presidente y dice que "si no nos juntamos, esto termina peor de lo que creemos".

"Yo viví épocas muy difíciles, pero ésta es mucho más compleja de la que nos tocó en 2002, con (Raúl) Alfonsín, con quien co-gobernamos", dijo el ex presidente. En el país, "el que gana, gobierna, y el que pierde históricamente trata de que el otro no gobierne. Acá no existe eso de que el segundo acompaña", completó.

Sobre el presidente, Duhalde dijo que se tiene que cuidar y por eso lo aconseja constantemente. Asegura que lo ve mal. "Es muy difícil el rol. Basta con ver como algunos presidentes van envejeciendo de golpe, Macri en 4 años se parecía al papá". "No se puede dormir, la psiquis no soporta tanto y llega un momento en que hasta se alucina", comentó.

Para el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Fernández "es cabeza dura. Dice que se está cuidando en las comidas, pero eso no alcanza. Yo le aconsejo que esté al menos 3 horas por día despegado de la política, con actividades y charlas recreativas. Es muy brava la gobernancia en tiempos como este".

Alberto Fernández, para Duhalde, "es un equilibrista, entre Cristina Kirchner y Sergio Massa", principalmente. De todos modos, aseguró que quien gobierna, sin dudas para él, es Fernández y no su vice. En referencia a quienes dicen lo contrario, el ex mandatario aseguró que "son macanas esas. No hay que descargar en otros, porque la responsabilidad es de quien elegimos para tomar las decisiones".

"Yo le digo a Alberto (Fernández) que no hay enemigos en los otros partidos políticos, sino a veces es uno mismo", contó Duhalde. "Alberto ya no es el que conocemos todos, está enojado", completó.

En referencia a lo anterior, el ex intendente de Lomas de Zamora, dijo que "necesitamos un presidente que esté tranquilo, que se cuide y no salga abruptamente a hablar".

El futuro

"Si no nos juntamos esto termina muy mal, peor de que esperamos", sentenció Duhalde. "El problema de Argentina no es lo que debemos, porque eso es muy poco, sino lo que no producimos", completó.

Para solucionar lo anterior dijo que "hay que reunir a los empresarios y dirigentes gremiales más importantes y hacer alianzas. Hay que dar confianza, sino nadie va a poner un peso". "Yo siempre he defendido a los grandes empresarios argentinos, porque no hay trabajadores sin empresas", finalizó.

