Lavalle: Righi suspendió "prácticas" en el predio de las picadas

De acuerdo con algunos videos virales, los ensayos fueron presenciados por gente que no guardó la distancia entre sí. El intendente aclaró que no están prohibidos los deportes individuales, pero reconoció que no se cumplieron los protocolos y ordenó "suspender esta actividad hasta nuevo aviso".