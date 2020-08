Según Rossi, "aliados" a Macri están molestos con su viaje a Francia

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo hoy que no lo "sorprendió" el viaje del expresidente Mauricio Macri a Francia y Suiza, pero advirtió que hay sectores "indignados" y otros "decepcionados" dentro de su propio espacio, a partir de su decisión de trasladarse a Europa en plena pandemia de coronavirus.



"No me sorprendió, como tampoco me sorprendían los descansos excesivos de Macri cuando era Presidente", dijo Rossi en diálogo con radio Continental.



Argumentó que "Macri nunca dejó de actuar de esa manera, importándole poco lo que puede generar esa actitud ante la sociedad".



Con todo, el ministro consideró que el viaje de Macri, que incluye una cuarentena de 14 días en París para luego trasladarse a la sede de la Fundación FIFA en Zurich, "genera indignación en sectores de la sociedad y mucha decepción en los propios adherentes del espacio político" que integra el expresidente.



En otro tramo de la entrevista el funcionario se refirió a la marcha realizada ayer en algunos puntos del país, en rechazo al debate sobre la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.



"Lo primero que me preocupa de esas movilizaciones es el Covid", aseguró el ministro de Defensa y luego declaró que, con lectura política, "la consigna que expresan (los manifestantes) tiene una caracterización absolutamente equivocada de la propuesta de reforma judicial del Gobierno".



"Fundamentalmente lo que busca (la propuesta oficial) es mejorar el servicio de Justicia en la Argentina", aseguró Rossi.



"Desde 1983 a la fecha todos los sectores fuimos interpelados, lo único que nunca fue interpelado es el funcionamiento del Poder Judicial", reseñó y juzgó que hoy "es uno de los de menor credibilidad".



Consultado sobre un eventual cambio en el número de integrantes de la Corte Suprema, Rossi recordó que "eso no está en el proyecto" y "no parece lo sustancial" de la propuesta.



Para Rossi, se trata en cambio de lograr la "desconcentración de unos de los sectores de la Justicia más cuestionados que ha sido Comodoro Py", en referencia a los juzgados federales.



"Sería bueno que la oposición se ponga por encima de la lógica oficialismo-oposición en un debate de esta naturaleza" porque cuanto más consenso tenga la reforma, será más duradera en el tiempo, opinó.



Finalmente rechazó los cuestionamientos de la oposición a dos de los integrantes del Consejo Consultivo que asesorará en la reforma, los letrados Carlos Beraldi y León Arslanian.



"Ambos recogen pergaminos más que importantes y con mucha trascendencia en la historia jurídica del país para estar en una comisión de estas características", dijo Rossi.