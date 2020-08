El pícaro "Borocotó" mendocino aliado de Massa, el negocio de enjuiciar al Estado y una dura denuncia entre bodegueros

Massa, Ramón y los que se sumen al "nuevo PJ"

El Frente Renovador de Sergio Massa empezó a mover fichas en Mendoza y con ello el peronismo mendocino podría empezar a salir del "letargo" en el que está sumido por la pandemia y otras cuestiones. Massa, ahora integrado al frente de Todos y después de perder a sus socios locales, tiene nuevos brazos, dentro y fuera del PJ. En su proyecto político trabajan Alejandro Bermejo y el intendente de Maipú, Matías Stevanato. La productora vitivinícola y asesora de Bermejo en el Congreso Nacional Gabriela Lizana será la cara del armado, que coordina a nivel nacional el "cabezón" Raúl Pérez, jefe de gabinete del presidente de la Cámara de Diputados. Los nuevos socios locales, que incluyen a radicales desencantados como el juninense Sandre Maza, se unieron por primera vez en un zoom el jueves. Allí estuvo, por ejemplo, Yamila Cerezo, secretaria de gobierno de Maipú.

Pero el socio mendocino más importante que tiene Massa por estos días es José Luis Ramón, el diputado mendocino es una pieza clave para la votación de los proyectos. No aparece en la estructura "oficial" del massismo, pero Ramón ya dinamitó puentes con Mario Vadillo y se encamina a integrar otro proyecto político. De la mano del massi-peronismo, discutirá el año que viene un lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales.

Pero la reelección de Ramón en 2021 tiene un obstáculo importante en el camino. Como ya contó MDZ, el otro posible candidato a diputado nacional sería el intendente de San Rafael, Emir Félix. Sólo hay lugar para uno en el liderazgo de la lista, que ya está "ocupada" en el Senado por Anabel Fernández Sagasti. La definición entre Ramón y Félix podría ser no apta para cardíacos: "Va ser como el baile de la silla", dijo un justicialista.

El viernes, el gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, plantó al intendente de Maipú, Matías Stevanato, en una entrega de 24 viviendas construidas por el IPV. Fue un esto raro para los maipucinos: no hay mucho corte de cintas por estos días. El intendente esperaba al gobernador para discutir sobre la pandemia: es el único peronista del área metropolitana que quiere endurecer la cuarentena para contener el virus ¿Se la habrá visto venir Suarez y por eso no fue? La duda quedó flotando en el aire.

¿De quién es el nombre? El dilema de Vadillo y Romano por la pelea con Ramón

La temprana “ borocotizacion” de José Luis Ramón, pero no tan imprevista, trae como bonus track un problema extra a Mario Vadillo y Marcelo Romano. El cofundador de la organización civil Protectora, que luego deviniera en partido político y el diputado Romano , otrora radical y actualmente entusiasta vocero de las ideas liminares de la asociación civil y del consecuente partido político, extreman su fe, lealtad y férreas convicciones en defensa de los ciudadanos consumidores que los honraron con su voto.

Trajinan diariamente para separarse expresamente de Ramón y señalan con firmeza y orgullo que ellos no son trashumantes políticos y que sus convicciones e ideas no cambian o se mueven con ligereza y facilidad. Pero tienen un grave problema que los desvela; el registro dominial de Protectora pertenece a José Luis Ramón. Escollo muy difícil de superar. Todos saben lo dificultoso que significa conseguir e instalar en el tiempo un nombre y el reconocimiento de un partido político. A la pelea política le sucederá otro por la "marca" Protectora.

El curioso olvido en el CV de un funcionario

Llamó la atención esta semana como el comunicado oficial del Gobierno de Mendoza omitía información sobre el nuevo administrador General de Vialidad. Osvaldo Romagnoli es el elegido de Rodolfo Suarez para renovar la manchada gestión de Oscar Sandes, y al anunciarlo se destacó el extenso currículum de este ingeniero civil, destacando su rol en el sector público como en el sector privado. Sin embargo, a la hora de precisar dónde se desempeña en la actualidad, por algún motivo evitaron mencionar que es empleado de la constructora Ceosa.

¿Bandera blanca en la Corte?

El grado de tensión que se vive en la Suprema Corte parece haber llegado a su clímax. En los últimos días empezaron a flamear los primeros pañuelos blancos en el aire y todo parece indicar que finalmente intentarán tender puentes para lograr consenso. Entrevistado por MDZ el juez Palermo le pidió a Suarez que confíe y deje trabajar a la Justicia. Parece que llegó el momento de dejar la rosca interna y sentarse a buscar soluciones que resguarden la institucionalidad.

El sutil cambio en el despacho del presidente

La Suprema Corte tuvo un cambio de gestión en medio de las peleas internas. Dalmiro Garay asumió el cargo y uno de las primeras medidas que tomó fue adecuar el despacho presidencial a su gusto. No hubo grandes cambios, pero sí uno sutil: sacó el crucifijo que Jorge Nanclares tenía como ícono, al igual que otras imágenes religiosas. En su lugar Garay puso algo menos simbólico: un televisor.Así se pudo ver a los empleados de Tribunales acomodando el nuevo "integrante" del despacho. Nanclares es un ferviente católico, tanto que hasta en sus sentencias dejaba la huella mística. Garay es ateo y lo hizo saber. Como sea, el Estado es laico.

Juicios al Estado S.A.: en redituable negocio de algunos abogados

Los juicios al Estado caen como cascada en las oficinas de la Suprema Corte. Y los propios empleados estatales son los principales demandantes. Reclamos por malas liquidaciones, recursos, apelaciones y Acciones Procesales Administrativas se acumulan. Los gremios y sus abogados son los principales patrocinantes. "Más allá de los conflictos, por qué no averiguan cuánto ganan los abogados", chicanean desde el Gobierno. En efecto, los amparos y reclamos tienen un costo para el propio Gobierno y los demandantes.

En el caso de los profesionales de la Salud el que aseguran que la tiene "atada" es el abogado Carlos Alico, quien representa al gremio AMPROS y que reclama en nombre de la mayoría de los médicos y enfermeros profesionales. Por presentar los amparos y reclamos, que tiene ganados en muchos casos, cobra sus merecidos honorarios. "Ya no le conviene trabajar de abogado afuera, con los reclamos al Estado alcanza", explican. Claro, el Estado "bobo" muchas veces se gestiona mal, deja huecos y pierde juicios. Todos pagan, algunos ganan.

Fiscales subrrogantes con mandato extendido

El oficialismo mendocino cuestiona duramente al Gobierno nacional por la reforma judicial. Uno de los ejes es la aparente intención de nombrar jueces y fiscales subrrogantes que respondan al poder. Sin embargo esa situación no es nueva y en Mendoza pasa: hay cargos no cubiertos que se ocupan con jueces y sobre todo fiscales "interinos" que son nombrados con algunos mecanismos discrecionales. La Legislatura aprobó una ley que fue promulgada el viernes donde le extienden la potestad de seguir en esos cargos interinos por "la pandemia". En ese caso los problemas sanitarios sirven para cubrir baches institucionales que ya existían.

Pelea en puerta

Pasaron desapercibidas las duras declaraciones del intendente de San Carlos Rolando Scanio hacia el radical Juan Manuel Ojeda. El sancarlino dijo que el intendente de Malargüe está "influido" por las corporaciones mineras que quieren volver a instalar el debate de la reforma de la 7722 en tiempos de pandemia. Chispazos internos de un espacio político que hace tiempo se siente incómodo en Cambia Mendoza.

Teresa Day, la ministra más rápida de la Corte

El pasado 3 de julio se integra el tribunal con la flamante Dra, Maria Teresa Day (ya había sido integrado por las camarístas civiles, Isauani y Orbelli ), los demás ministros de la SCJ no podían intervenir por que ya lo habían hecho.-

Ese mismo día, se le notifica a las partes del expediente ( procurador y defensor de Barroso) que la Dra. Day integraba, como juez, esa causa. Ese mismo día, 3 de julio, deliberan las juezas por zoom y dictan sentencia.

Es decir que el mismo día, se integró el tribunal, se notificó a las partes, se deliberó y se dictó sentencia!!!!!

No se respetó el plazo para que las partes pudieran recusar a la flamante jueza y llama poderosamente la atención que todo ello se haya realizado el mismo día (integrar el tribunal, notificar a las partes, sin respetar el plazo para que la defensa pueda recusar, deliberar y dictar sentencia…. ¿Cuando estudió el caso la Dra Day?? algunos abogados del foro local dicen que claramente le pasaron una sentencia hecha

Pueblos chicos, infiernos grandes.

En Tupungato son muchos los que aseguran que desde el municipio hay indignación por cómo se está actuando en Tunuyán. "Tienen doble discurso, porque en teoría dicen que han bloqueado todo, que se cerraron al turismo... pero es verso. La gente del Gran Mendoza entra igual al departamento, y se queda", aseguran.

"Para afuera dicen una cosa, pero para adentro pasa otra. Ellos lo saben: en el municipio de Tunuyán saben que hay gente que entra, y hacen la vista gorda", dicen otros.

"No sé qué van a hacer cuando se empiecen a viralizar los videos de toda la gente que sigue haciendo turismo en Tunuyán, y que se nota que no son del departamento", comentaron. Incluso hay algunos que aseguran que el cacique comunal tupungatino, Gustavo Soto, ha mostrado descontento y creería en estas aseveraciones.

Renovación en el básquet de Mendoza

Los ocho años de Ricardo Oyarce al frente de la Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza llega a su fin en este 2020. Si bien aun no hay listas definidas ni tampoco una fecha cierta de cuándo serán los comicios, asoman al menos tres listas que se quieren quedar con el sillón de calle Olegario V. Andrade. Se rumorea que al menos dos de las tres listas estarían ligadas al oficialismo, por lo que habría una interna fuerte. La restante podría llegar desde la zona este.

Un nuevo restaurante en una bodega Top

Existe el proyecto de abrir un restaurante en la bodega Catena Zapata, y, de hecho, se trata de algo muy esperado por el turismo del vino, pues es una de las bodegas más reconocidas de la Argentina en el mundo, y son muchos los clientes que ven como un atractivo para venir a la provincia el hecho de que esta casa vitivinícola ahora ofrezca la posibilidad de una experiencia gourmet.

Laura Catena, al ser consultada por MDZ, dijo: "Tenemos un proyectito. No sé cuándo va a abrir, pero si pasás por el frente de la bodega vas a ver que hay una construcción. Algo se viene, pero abriremos si podemos hacer algo de 100 puntos. Junto a mi padre nuestro principal camino ha sido enfocarnos en el objetivo de establecer al vino argentino entre los mejores del mundo. Creo q…

Gol en contra confirmado

La anulación de parte de Alberto Fernández del Decreto de intervención de Vicentín fue la confirmación del "gol en contra" que se hizo la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. El propio presidente había ponderado a la mendocina como la "ideóloga" de la medida y la puso en primer plano el día del anuncio. Antes la había dejado en off side al decir que no esperaba la repercusión negativa que tuvo. Es que tras el anuncio el Gobierno tuvo problemas autoinflingidos, pues en plena pandemia aparecieron protestas y conflictos inesperados. Finalmente Alberto descartó el "Plan A", gestado por Anabel.

Ciclistas por deporte o por obsecuencia

El uso de la bicicleta crece. Y los políticos se aggiornan. Algunos comenzaron por gusto propio, muchos otros por obsecuencia con sus jefes o simple moda. Como sea, muchos dirigentes mendocinos de todos los partidos lucen tremendos rodados para ir a trabajar o pasear. Incluso hay quienes, como los intendentes de Luján Sebastián Bragagnolo y el de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar, se "empilchan" como verdaderos profesionales de los pedales. Unos aficionados ambiciosos. Hay funcionarios que también lo hacen, aunque con trampa: el secretario de Ambiente Humberto Mingorance tiene una bicicleta, pero con motor eléctrico.

En la legislatura el senador Diego Costarelli, se supo a la onda de pedalear y viaja en bicicleta. Cuando fue consultado, explicó que se suma al aislamiento voluntario, pero que cuando necesita ir a su oficina ha optado por este medio de transporte sustentable. "Entre todos podemos construir ciudades más sanas, descomprimir los medios de transporte público y el tránsito en general", opinó. Quienes lo conocen dudan: tiene cierta inclinación a "tunear" los autos también, aún antes de ser legislador. Los malpensados también revelan un motivo oculto: estaría extrañando "el fulbito" con amigos y el movimiento en general, y sacia la necesidad de actividad física a través de la bici.

Dura denuncia: ¿Desvío de fondos en la industria del vino?

La pelea entre las instituciones del vino sigue, y la info que corre a través de correos electrónicos, Whatsapp y llamados telefónicos es muy fuerte. Ahora, uno de esos mensajes echa dudas sobre temas de dinero, aduciendo que existiría utilización de fondos para objetivos que no son los estipulados. Según lo que dice este mensaje, los gastos de la Coviar deben estar vinculados a la comunicación de acciones que promocionen al vino en el mercado interno; y habrían gastos realizados con otros fines.

Concretamente, se habría detectado el gasto de unos 7 millones de pesos en una campaña de prensa realizada con una agencia de Buenos Aires para posicionar al actual presidente y para desprestigiar a directivos de otras entidades, como Bodegas de Argentina, que lo denostaban. De hecho, el informe de dicha agencia del que algunos dicen disponer detallaría estas acciones y las más de 60 publicaciones en prensa escrita logradas por ella para promover la nueva presidencia. "Esa plata no se habría usado para promocionar el vino en el interior", comentan.

Otros llamados telefónicos a las redacciones hablan de que la Coviar tiene en sus estatutos un auditor externo, y él tiene que realizar informes. "Hace bastante tiempo que las auditorías no se presentan", es la queja. "Esto es importante porque debe remitirse copia a todos los directores de la Coviar, al ministerio de Agricultura de la Nación, e incluso a los gobiernos provinciales de las provincias vitivinícolas", explican. ¿Será cierto?