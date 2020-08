Alberto Fernández, enojado: "No nos van a doblegar los que gritan"

El presidente Alberto Fernández pidió hoy "dejar de lado las falsas disputas y mentiras, los falsos discursos y palabras", y afirmó que "no nos van a doblegar los que gritan, que suelen no tener razón", en relación a los miles de argentinos que el pasado lunes marcharon por todo el país contra el Gobierno nacional.



"Hay un Estado decidido a seguir adelante con este plan. No nos van a doblegar los que gritan", afirmó el mandatario al anunciar obras públicas desde la residencia de Olivos, y agregó que el Gobierno nacional presentará próximamente "un presupuesto sin objetivos falsos como ocurrió en los últimos años".

En ese sentido, Alberto destacó que el acuerdo alcanzado con los bonistas por la deuda "sirve para que haya más educación, más salud y más obras públicas" y dijo que el Gobierno recibió "un país en una situación muy complicada".

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza el anuncio de obras públicas en las provincias de Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta. https://t.co/kMRebh4pms — Casa Rosada (@CasaRosada) August 19, 2020

"La actividad industrial hoy es más alta que la del 19 de marzo cuando empezó la cuarentena. Tenemos que estar orgullosos de eso", dijo el mandatario.

Por otra parte, Fernández habló de la pandemia de coronavirus y resaltó que Argentina fue capaz de "enfrentar con inteligencia el peor de los monstruos, que es la enfermedad".

uD83CuDF99“Recién los escuchaba a @ZiliottoSergio y @jmcapitanich y celebro que estemos trabajando en rutas que integran a Córdoba con La Pampa y el sur de Bs. As., o a Chaco con Formosa y Paraguay”. El presidente @alferdez en el anuncio de obras públicas. pic.twitter.com/jChC2onH1j — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 19, 2020

