El funcionario que teje poder en las sombras y tiene una venganza guardada bajo el brazo

Es "la mano derecha" del Gobernador y tiene una venganza bajo el brazo

No se le conoce la voz en público. Casi no hay fotos y lo puede mostrar con orgullo quizá. Pero es uno de los funcionarios de mayor poder en el Gobierno de Mendoza y esquiva sigilosamente el protagonismo público. Esa es una de sus principales habilidades. Claudio Romano es uno de los hombres más influyentes en la órbita del Gobernador. Lo fue antes de asumir, cuando convocó uno por uno a los integrantes del gabinete. Y lo es ahora, en una etapa caliente de la gestión, Sin embargo no aparece. El cargo formal es "Secretario de Integración Institucional. En los hechos es una especie de jefe de gabinete, pero sin exposición. De hecho no tiene ningún contacto con la prensa. Ni siquiera en off. Todo, a pesar de que es un dirigente con una dilatada trayectoria en la gestión pública. Romano es un tipo de carácter amable que vivió como pocos los vaivenes de la interna radical. Justamente es allí donde aseguran que tiene una "venganza" bajo el brazo que no se cobrará de manera brutal, sino más bien a su estilo: con sigilo.

Es que Romano fue secretario Legal y Técnico en la gestión de Roberto Iglesias y duró en ese puesto un tiempo más durante la gestión de Julio Cobos. Fue uno de los funcionarios que le daba garantías a Iglesias y en el cual Cobos se suponía que confiaba. Pero cuando la interna Iglesias-Cobos explotó, fue la primera víctima. Cobos lo corrió primero a la subsecretaría de Servicios Públicos, paso previo a ir a la calle. Esa pelea política tuvo un agitador interno que hoy tiene una relevancia enorme. Nada menos que Alfredo Cornejo. Tras un tiempo de "invierno", de la mano de Suarez volvió a la política, primero como funcionario en la Capital y ahora como el confesor más discreto del gobernador. Ahora aseguran que es uno de los que puede ejecutar alguna política de "cirujano" para sacar algunos funcionarios, como ocurrió con el titular de Vialidad. También es quien más sabe que una dinámica "destructiva" como la del 2005 (cuando los iglesistas fueron echados del Gobierno) sería dañino para la gestión.

Dalmiro y una tarea inmensa

La labor que le espera al recientemente elegido presidente de la Suprema Corte es difícil y trascendente. Hay dos aspectos esenciales en la gestión de Dalmiro Garay. Una es lo referente a lo institucional. El enfrentamiento entre los diferentes miembros del máximo tribunal, provocado por la designación de María Teresa Day en reemplazo del renunciante Jorge Nanclares, es de tal dimensión que ya ha provocado una crisis sin precedentes entre los dos bloques en que se encuentra dividida la Corte, cuestión que puede incluso afectar su legitimidad.



En verdad el enfrentamiento viene de tiempo atrás. Durante la gobernación de Alfredo Cornejo, Nanclares le notificó la renuncia a su cargo. Luego de una charla apacible, al ex gobernador se le presentó impensadamente una posibilidad deseada. Podía proponer un nombre que le abriría la posibilidad de integrar el tribunal con alguien a de su gusto.

Cuando, a su vuelta, Nanclares notificó al bloque peronista su decisión, Palermo, Adaro y Gomez lo convencieron de revertir su

decisión, asegurándole para su continuidad incluso, la presidencia del máximo Tribunal. Los argumentos del trío peronista y la cierta posibilidad de volver a ser presidente fueron demasiados tentadores para Nanclares. Revisó rápidamente su decisión de alejarse y se quedó. Este ir y venir puso más tensa la cuerda entre los dos bloques.

Hoy es de tal intensidad el conflicto que su mitigación es ineludible y urgente. Las posturas férreas y encontradas ponen en peligro cierto la institucionalidad provincial. Tarea ineludible para Garay. Voces autorizadas y en reserva aseguran que el presidente ya se a reunido con los tres referentes peronistas de la Suprema Corte. Cualquiera sea el resultado de la votación plenaria citada por

Palermo, para confirmar uno de los requisitos exigidos para ser miembro del tribunal, en relación a la doctora M Teresa Day, todos los integrantes deben anteponer el interés público general por sobre sus posturas contradictorias y férreas.

El segundo gran tema a abordar por el nuevo presidente es puramente de gestión. Uno de ellos es resolver el intríngulis causado por los funcionarios designados y equiparados en su remuneración a magistrados. No hay prácticamente ningún supremo que pueda permanecer ajeno a este problema. Todos han designado funcionarios judiciales sin concurso y con salarios elevados. También son muy importantes para el mejor funcionamiento del órgano el buen manejo de los escasos recursos económicos. Hay mucho ruido interno en ese aspecto y es esencial optimizar los gastos y darle la mayor transparencia. También el funcionamiento de los relatores debe ser tema de atención inmediata. Pocos concurren al palacio de tribunales a cumplir su tarea. Demasiados trabajarían desde sus hogares, aparentemente.

La carga de tareas que tiene el tribunal es muy pesada y los relatores son claves para mejorar la productividad laboral.Con el panorama descripto es duro lo que le espera a Dalmiro para adelante. Hay muchos en el mundo judicial que apuestan a su muñeca de gestión para llevar adelante la reparación ineludible. Otros, aunque minoritarios , observan con recelo.

La hora decisiva: Suarez busca aliados para enfrentar a Alberto

El Gobernador cambió algo de su timidez para criticar en público al presidente Alberto Fernández. Antes eran todas broncas masticadas en la intimidad. Ahora la estrategia cambió a la fuerza: a pesar de la promesa y el compromiso del Presidente, Mendoza sufrió descuentos en los fondos de la coparticipación federal (por las deudas con la ANSES que supuestamente se iban a prorrogar). No es la primera vez: a Mendoza le descontaron más de lo esperado por la deuda con el Banco Nación y tuvo que pagar dos cuotas inesperadas. A ello se le suma el mal momento que pasó Suarez en la reunión virtual con el Presidente y el resto de los mandatarios. Fue casi una "interpelación".

Ahora Suarez busca aliados para enfrentar la tormenta política. Tiene uno que no le conviene del todo porque significa romper relaciones. Se trata de Alfredo Cornejo. Hay otros con los que ya estuvo en contacto, como los gobenadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés. Los tres tuvieron una reunión por zoom el viernes por la tarde para buscar una estrategia común ante los desplantes del Presidente.

La familia radical unida, en el mismo barrio

"Los radicales son como una gran familia", comentan, sorprendidos, algunos adversarios. Se refieren en tono de chicana a un loteo de Guaymallén que comparten muchas figuras cornejistas y radicales. En la lista de copropietarios del predio aparecía hasta hace algún tiempo el propio Alfredo Cornejo. Pero la lista es frondosa: Alejandro Zlotolow, Daniel Dimartino, Humberto Mingorance, Diego Kotlik, Diego Coronel, Damián Salamone, Danil Vilches y César Biffi, entre otros. Todos tienen o han tenido puesto en la Municipalidad de Godoy Cruz y la mayoría ocupa cargos en el Poder Ejecutivo. Incluso quien tenía en ese loteo un lugar era el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, quien se mudó al corazón de Godoy Cruz cuando competía por conquistar la intendencia por primera vez.

En ese terreno confluyeron, y no por casualidad, muchos de los dirigentes que generaron el núcleo de poder gestado en Godoy Cruz y trasladado a la provincia. El Karma es que por unos 200 metros el "nidito" no está en Godoy Cruz, sino en Guaymallén. Allí era frecuente que hubiera reuniones políticas en algunas de las casas de los dirigentes radicales. Alfredo Cornejo fue uno de los fundadores, aunque luego se desprendió del inmueble según comentaron (ya no figura en su Declaración Jurada).

El horror de ortografía en una norma: en Seguridad no hisopan...

El ministro de Seguridad Raúl Levrino emitió esta semana una resolución que afecta la forma de trabajo de los policías durante la pandemia. Aclaró en ella que los efectivos deberán dormir en un hotel de Guaymallén 10 días y, al terminar el turno de trabajo, someterse a una prueba para descartar que sean positivos. La prueba es muy conocida: se llama "hisopado". Pero en la resolución, la escribieron con un imperdonable error: decía "isopado". Pocas palabras han sido más utiilizadas en esta época. El error ortográfico se filtró igual.

El amigo del empresario que fabricará la vacuna en Argentina





Compartían un café en un rincón apartado de las miradas de los concurrentes. Empresario y amigo de años de Hugo Sigman y también elogioso de su espíritu emprendedor vigente a sus 75 años, le trasmitía a un hombre de medios lo que conocía sobre la vacuna que va a fabricar mAbxience del grupo Insud.

“Fue por un contacto que estableció el laboratorio AstraZeneca hace un par de meses con la empresa argentina y con la clara intención de encontrar fábricas confiables en el mundo para que la vacuna de Oxford y dicho laboratorio llegue a la mayor cantidad de seres humanos y lo antes posible.” Hugo está “ orgulloso y conmocionado y muy comprometido en comenzar inmediatamente la fabricación”.

Sigman es hombre de izquierda, que vive en Madrid hace años , se tuvo que ir en época de dictadura militar. Aparte del grupo Insud tiene emprendimientos agrícolas y es amante del cine. Ha producido innumerables películas nacionales de impacto popular como Relatos Salvajes, El Ángel, La Odisea de los giles entre otras.

Tiene también “relaciones fluidas con el kirchnerismo", le apuntó su interlocutor. En ese plano, tiene cercanía a Juan Manzur gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud de Cristina Kirchner y a Gines González Garcia. "Hubo un ruido también con las vacunas de la gripe A", agregó circunspecto el hombre de medios.

El vínculo de fabricación lo completó Sigman con el empresario mejicano multimillonario Carlos Slim a través de la fundación Slim. Fue un acuerdo privado que redundará en el beneficio directo de millones de sudamericanos. No tuvieron nada que ver los estados, ni en la época de Macri cuando firmó un convenio de colaboración por otro tema, ni con este que gobierna el presidente Alberto Fernández, señaló con convicción el empresario. Fue absolutamente un emprendimiento y acuerdo empresario, sin ninguna intervención pública. Todos los logros que se atribuyan no son reales. Una para nosotros, concluyó señalando “ no olvides que soy empresario, lo peor que puede suceder en nuestro bendito país y este es un logro con gran preponderancia empresaria.

El tío humo no puede con su genio, pero atrasa

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco (bautizado como Tío Humo en su departamento) tiene fama de ser cálido con la gente y de haber intentado imitar a Julio Cobos en esa idea de participar "como vecino" en cualquier actividad. Desde bailes con jubilados, hasta bingos, cantos y recorridas que algunas veces lo dejaron cerca del ridículo. También es amante de las fotos en cada hecho de gestión, aunque solo se trata de obviedades y obligaciones. Entre las decenas de fotos de "Orozco en lugares" que se envían, aparecieron algunas subido a un camión con grúa que debe ser usado para arreglar luminarias. No pudo con su genio y se subió para sacarse "la foto". La idea atrasa: no hace falta que el Intendente esté en todos lados para que lo "asocien" con hechos de gestión.

Las guerras detrás de una denuncia mediática

La Legislatura fue escenario transitorio de varias peleas que ocurren en paralelo. Una legisladora presentó un pedido de informes para averiguar cómo se distribuyen los subsidios en las escuelas privadas, en base a una denuncia radicada en Fiscalía de Estado. Detrás de la espuma, hay una pelea de fondo que se arrastra desde hace varios años, sobre todo desde que el Estado le quitó los subsidios a algunas instituciones privadas que hacían mal uso de los fondos y no cumplían con los requisitos para recibirlos. La denuncia radicada en Fiscalía tiene ribetes hasta risueños, pero igual en esa institución abordarán el tema para filtrar si hay datos para investigar o no. Una información que surge es que dos de los denunciantes son, justamente, cercanos a una escuela que perdió los subsidios y luego tuvo que cerrar.

Pero hay más. La legisladora que presentó el pedido de informes en la Legislatura es Natalia Vicencio, pareja de Gustavo Correa. Se trata del titular de la CTA y quien aspira a tener el control del SUTE como parte de la lista Celeste (que perdió la elección en manos de la izquierda). El año que viene hay elecciones en el sindicato docente, el más numeroso y poderoso de la provincia, y por eso habrá que estar atentos por lo que viene. Es que es una elección que le interesa no solo a los docentes y el kirchnerismo buscará retomar el poder a toda costa en Mendoza.

Cambios en un cinco estrellas: quién se puede hacer cargo del Intercontinental

Esta semana se cumplieron diez años del convenio entre la cadena de Hoteles Intercontinental y los dueños de la propiedad, la empresa de entretenimientos KLP S.A., cuyo rostro visible y uno de los dueños es Rafael Garfunkel. La noticia es que han tomado la decisión de no renovar el contrato, por lo cual en unos días habrá una nueva franquicia, es decir, otra marca de hotelería podrá verse en el reconocido edificio del Acceso Este de nuestra provincia.

El edificio cambia la concesión. Algunos ejecutivos del rubro del turismo mendocino comentan que Marriot fue una de las cadenas que coqueteaba con desembarcar en la provincia, pero Garfunkel tiene en la Argentina dos representaciones de Meliá y Wyndham, y se dice que las negociaciones con esta última irían "a dos motores". Ese edificio y hotel tiene una larga historia de idas y vueltas y polémicas. Primero, la obra estuvo abandonada durante décadas luego de que se cayera el proyecto original. Finalmente la inauguración del Intercontinental fue un hecho trascendente. El lugar fue escenario de cumbres del Mercosur y era el sitio favorito de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando, como presidenta, venía a Mendoza. Durante la gestión de Cornejo hubo una fuerte polémica por una deuda que arrastraba con el Gobierno que finalmente se logró cobrar.

El "Trump" de la Lepra





"Alguien debería sacarle el teléfono", se escucha aquí y allá. El destinatario de este mensaje es Marcelo Straccia, el nuevo DT de Independiente Rivadavia. A las pocas horas de ser presentado demostró tener una similitud con el presidente norteamericano: no se puede contener a la hora de tuitear. Anunció refuerzos y se "peleó" con algunos usuarios de esa red social, y luego, como pasa muchas veces, se arrepintió de todo y terminó borrando los mensajes. Por lo pronto, en la Lepra ya están trabajando para mejorar su comunicación con una nueva empresa que les hará la prensa.