Juntos por el Cambio cuestionó el liderazgo de Macri: ¿quién es el nuevo líder?

Juntos por el Cambio define su futuro como principal fuerza opositora, mientras Mauricio Macri se encuentra de viaje en Europa junto a su familia.

Esta semana, el viaje del exmandatario se colocó en el centro de la escena cuando participó desde Francia del encuentro virtual de toda la cúpula de Juntos por el Cambio (JxC), donde ratificaron su rechazo al proyecto de reforma judicial impulsado por el oficialismo.



El liderazgo a la distancia de Macri abrió un debate interno puertas adentro de la coalición opositora: si bien para algunos no llamó la atención en medio de una dinámica donde cada uno participó desde provincias diferentes, para otros el viaje del exmandatario a Europa no se da en el mejor momento.



"No fue un tema que concitó demasiada atención o preocupación: Macri no tiene ninguna función ejecutiva ni legislativa que lo ate institucionalmente y tiene la posibilidad legal de viajar por un objetivo laboral, además de su doble ciudadanía", lo sintetizó el jefe de la bancada de PRO en el Senado, Humberto Schiavone, presente en esa cumbre.





Otros, sin embargo, no lo vieron así. "Cada uno toma las decisiones que toma, pero me parece que el país está atravesando una situación muy difícil y hay que estar", disparó el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, uno de los cuatro mandatarios que detenta JxC, que anoche informó que dio positivo de coronavirus.

"La crítica que recibió es que es el líder de la oposición y se fue. Yo no estoy seguro de que él quiera ser líder de la oposición", planteó Martín Yeza, intendente de Pinamar.



El mismo planteo ya lo habían hecho, de diferentes modos, el jefe de la UCR, Alfredo Cornejo, los referentes de la CC y otros mandatarios de JxC.

"Es útil que esté en nuestra coalición, es un activo, su experiencia nos tiene que enriquecer y punto", dijo Cornejo ayer sobre Macri. El radical se cuida de darle un papel de liderazgo excluyente desde que dejó la primera magistratura.



"Creo que le haría muy mal al país que Macri estuviera opinando todos los días sobre la coyuntura política y cómo se administra la cuarentena", fue la mirada de Yeza, compartida por el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los referentes que no responden de modo directo a Macri.



En cambio, el vicepresidente de PRO, el diputado Federico Angelini, dijo que "el liderazgo de Macri lo determinó el 41% que lo votó, no los dirigentes".