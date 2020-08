Esteban Bullrich afirmó que Cristina Fernández con sus corte de micrófonos "alienta el deterioro institucional"

El corte de micrófono por parte de la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner, a su par del PRO Esteban Bullrich estuvo presente en la sesión de hoy.

Bullrich tuvo un cruce con José Mayans, titular del bloque del Frente de Todos, e inmediatamente Fernández le cortó el micrófono. “Impedir el uso de la palabra alienta el deterioro institucional de este Senado”, aseguró el legislador del PRO.

Por lo tanto, este jueves pidió una cuestión de privilegio contra CFK. “Se violó el artículo 163, al impedirme referirme a expresiones que un senador preopinante había hecho sobre mi persona. No soy un seguidor del vamos por todo, creo más bien en el ir con todos. De esa manera vamos a sancionar las mejores leyes. Eso demanda de escucha, de comprender y considerar al otro”, comentó.

"Su rol hoy es de ordenar el debate en este Senado. Expulsar es siempre más fácil que escuchar, silenciar es más fácil que respetar. Acá estamos para respetarnos. Usted ganó una elección, es una oportunidad de tener poder, no de tener razón. El poder es transitorio, la razón es permanente. Hablo para garantizar que aquellos bonaerenses que me votaron tengan voz. No vamos a renunciar a alzar la voz para defender las instituciones”, continuó.

uD83DuDCBB"Con la cuarentena trabajamos a distancia a través de la tecnología, eso debe mejorar el funcionamiento y ser utilizado con responsabilidad. La presidencia tiene la posibilidad con un botón de silenciar y expulsar. Y expulsar es más fácil que escuchar", señala @estebanbullrich — Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 13, 2020

“Pasará a la comisión de Asuntos Constitucionales”, se limitó a decir la vicepresidenta, y le dio la palabra a otros senadores para plantear cuestiones de privilegio.