Aún no hallan indicios de delitos detrás de la desaparición de una niña en Maipú

Una niña estuvo desaparecida durante algunas horas y generó alerta en toda la provincia. Ahora se investiga qué pasó y aún no hay indicios de que haya habido algún delito detrás de su paradero. Por eso se pidieron distintas medidas de prueba para verificar cuál fue el trayecto que realizó, si hay algún dato que respalde lo que denuncian sus padres o si se fue por sus propios medios y por algún problema personal, como creen que ocurrió alguno de los investigadores.

La niña estaba en el barrio Antártida Argentina, en Maipú, y fue hallada en la zona de Acceso Sur y calle Paso. La distancia, algo más de 4 kilómetros y el tiempo coinciden con una de las hipótesis: que haya hecho el recorrido caminando. Para tratar de hallar pistas, pidieron las capturas de las cámaras de seguridad de la zona y también buscan testigos. Incluso aseguran que hay personas que trabajan en la sede Maipú del Club Mendoza de Regatas que indican que vieron a una niña de características similares caminando sola.

La niña dijo que la habían subido de manera violenta a un auto. Primero se dijo que habían sido dos hombres, luego que había sido uno. La familia, en declaraciones a los medios, también apuntaron que se la llevaron por la fuerza y que la dejaron en "calle Sarmiento y Acceso Sur". Según el relato, la niña luego caminó sola hasta el lugar donde fue hallada. "Un señor la tomó la de la mano, le tapó la boca y se la llevó nos contó ella. La dejaron entre Sarmiento y Acceso Sur. Caminó 4 kilómetros hasta la bomba de nafta antes de llegar a la calle Paso", dijo la madre en una entrevista realizada en Canal 7. Algunos de los investigadores intentan develar si hubo alguna persona que intentó retener por la fuerza a la niña o si, ya conocido el paradero, alguien la intentó contener y ella se asustó.

El Fiscal Carlos Torres investiga el caso. Entre otras medidas de prueba se tomará declaración a los padres y testigos. La niña no será abordada por el fiscal por ser menor de edad. Tampoco se realizaría una entrevista en cámara gesell por ahora, para evitar la sobre exposición y amenguar el impacto que pueda sufrir. Aún no hallaron ninguna pista que indique que hubo un delito, pero en Tribunales no lo descartan aún porque la causa recién comienza a instruirse.