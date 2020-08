Presentan un amparo contra el DNU que prohíbe las reuniones familiares

Un amparo contra el DNU que prohibió las reuniones familiares en todo el país en el marco de la cuarentena obligatoria, fue presentado en la Justicia Federal de Santa Fe por dos dirigentes locales de la Coalición Cívica (CC), al considerar que la medida impuesta por el presidente Alberto Fernández es "muy discriminatoria y arbitraria".

Esta acción de amparo contra el DNU 641/2020 fue presentada ayer por Sebastián Julierac Pinasco y Mauricio Amer, ambos integrantes del partido que a nivel nacional conduce la ex legisladora Elisa Carrió y que integra la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Julierac Pinasco, quien fue candidato a diputado provincial por la CC, sostuvo que "el DNU es muy discriminatorio y arbitrario, ya que permite los encuentros culturales y religiosos, hasta 10 personas, en lugares públicos y privados, y no permite una reunión familiar hasta 10 personas".

"Además, no hace distinción de cada lugar del país. No es lo mismo una provincia que no tiene circulación del virus que una que lo tiene, una que tiene mil casos que una que tiene 100", dijo en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam.

En ese sentido, Julierac Pinasco se quejó porque "si es para juntarse con amigos podés ir a un bar, hay opciones" y consideró que "prohibir las reuniones familiares en domicilios no tiene sentido".