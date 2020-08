Las palabras de un Ministro que inquietan sobre el futuro de la cuarentena

Esta semana vuelve a ser clave para definir cómo sigue la estrategia para enfrentar la pandemia en Mendoza. Es que vence el Decreto nacional que mantuvo a Mendoza dentro del distanciamiento social y vuelven a analizarse las variables sanitarias para evaluar si cambia o no la situación.

En el medio aparecieron distorsiones y nuevamente desde la Nación cuestionan la estrategia de Mendoza. El vocero fue ahora Ginés González García, ministro de Salud, quien cuestionó el "aperturismo" de la provincia y sugirió que por eso se dispararon los contagios. No es la primera vez, pues el presidente Alberto Fernández había puesto como "mal ejemplo" a Mendoza cuando anunció la extensión de la cuarentena. Pero Ginés fue más allá y aseguró que Mendoza fue asesorado por el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein para tomar esas decisiones. Esa información fue negada por el propio ex funcionario y también desde Mendoza.

Así, el contexto político se complica. La Nación condicionó a Mendoza para no volver a una cuarentena más estricta. El dato clave es el sistema de salud. En el último decreto se hizo referencia directa al compromiso del Gobernador para mantener la información al día y evaluar lo que sucede. El dato clave es que en ese momento la ocupación de camas de terapia intensiva era del 52%. Ahora aumentó al 65% pero en la provincia aseguran que aún hay capacidad de respuesta, pues el año pasado, por ejemplo, para esta fecha la ocupación era del 85%.

Pero además hay otros datos que contradicen, aseguran, el escenario de desborde que plantea Ginés. En la última semana aumentó la cantidad de días de duplicación de los casos y bajó la "contagiosidad", medido con el llamado factor R. Cada persona contagia en Mendoza a "1,3" personas. Hace una semana era de "1,6". Cuando ese número baje de 1, significa que la curva de contagios baja. La duplicación de casos ocurre en Mendoza en 11,7 días. Esa cifra es relativa porque el impacto depende de la cantidad de casos desde donde se parte.

Somos un equipo! uD83DuDC4FuD83CuDFFC #MinutoSalud es mucho más que un resumen de las acciones destacadas, es una evidencia del trabajo que hacemos todos los días para cuidar a los argentinos.



Esta semana es especial, te invito a verla en un minuto! #LactanciaCompartida #Salud #ArgentinaUnida pic.twitter.com/FBslb7QfrM — Gines González García (@ginesggarcia) August 7, 2020

La primera decisión que se tomará depende netamente de la Nación y probablemente se conozca antes del fin de semana. Allí el Presidente debe decidir si mantiene o no a Mendoza dentro de los distritos con "distanciamiento social". Incluso puede ocurrir, como pasó en otros lugares, que se divida la provincia según la situación epidemiológica.

Luego vendrá la decisión provincial. El Decreto que regula la nueva etapa del distanciamiento vence el martes 18 de agosto. El Gobierno puede aumentar las restricciones o liberarlas. Todo indica que al menos no habrá nuevas autorizaciones. Pero para ello será clave el análisis que hagan sobre la situación sanitaria. En ese sentido aún no hay datos acerca de si tuvo o no impacto la restricción a la apertura de bares y a las reuniones familiares.