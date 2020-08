Desopilante video de Maipú por el Día Internacional de la Juventud

Con canción original acorde a los tiempos de pandemia, actuaciones y baile, los jóvenes de Maipú se sumaron a la celebración del "Día Internacional de la Juventud". El intendente de la comuna, Matías Stevanato, salió a agradecerles en Twitter y compartió el desopilante video realizado por jóvenes de la comuna.

En el Día Internacional de la #Juventud quiero agradecerles a todos los/as jóvenes de Maipú que cumplen un rol fundamental para llevar adelante un modelo social más responsable, innovador y con grandes oportunidades para todos/as.



El video comienza con una versión "pandémica" del éxito de Gloria Trevi "Todos me miran". "Mis días encerrada aquí en mi casa, me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que él quería ver....Y me pusé el barbijo, me clavé los guantes y agarré el alcohol voy a salir a la calle", comienza el video.

Luego empleados municipales bailan por las calles del departamento, hacen fila respetando el distanciamiento social y el uso de barbijo, reparten compras de supermercado a domicilio desinfectando con alcohol en gel y comparten clases virtuales de zumba.

