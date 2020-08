Vuelta a clases: el ministro Trotta confirmó que habrá vacaciones de verano

Con la vuelta a clases muy cercana en muchas provincias, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dio algunas precisiones de cómo se llevará adelante el operativo para que los alumnos regresen a las aulas, y sobre el calendario escolar.

Primero, Trotta aclaró que no habrá cambios de importancia en el calendario, a pesar del tiempo que los estudiantes pasaron lejos de la escuela por la pandemia de coronavirus. En ese sentido, indicó que habrá vacaciones de verano normalmente, y agregó que no se promocionará el año.

Sobre los contenidos que no se pudieron enseñar por las limitaciones que impuso el aislamiento obligatorio, el ministro consideró que reorganizar el contenido pedagógico podría llevar hasta tres años en las escuelas. "Una niña que pase a quinto grado, antes de poder abordar los contendidos de quinto grado, vamos a tener que garantizar los aprendizajes de cuarto. Y esto va a implicar uno, dos o tres años de reorganización para no renunciar ni a los aprendizajes ni a la calidad educativa", explicó.

En diálogo con el programa "A confesión de parte" de FM Milenium, Trotta reiteró que no se planea estirar el cursado de clases. "Va a haber vacaciones, la cursada termina a fin de año", explicó.

El funcionario también dio detalles sobre cómo harán los alumnos para pasar de curso, ya que no será automático, como sucede en otros países. "Estamos trabajando la estrategia de promoción. No se va a promocionar de año. Tenemos que poder establecer una pauta de reorganización de lo que tiene que ser la propuesta pedagógica del año, donde primero vamos a tener que garantizar los contenidos y reorganizar los del año anterior", remarcó.

De todas maneras, el ministro aseguró que será comprensible si los chicos no poseen todos los conocimientos que les correspondería por su año, y explicó que deberá prepararse un plan para enseñar lo que no se alcanzó a tratar este 2020: "En el 2022 vamos a tener que hacer algo parecido con los contenidos que no logremos transitar de ese grado, conjuntamente con el otro. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Serán dos o tres años. Los chicos que van terminando nivel, tanto secundario como primario, vamos a tener que garantizar los módulos específicos para garantizar los aprendizajes".

Hoy conversamos con @gonzalosanchez en @radiomitre sobre el Plan de conectividad Juana Manso. En los próximos días estaremos presentando un servicio de mensajería para que docentes y estudiantes se comuniquen sin consumir datos. pic.twitter.com/eTs88zmfgL — Nicolás Trotta (@trottanico) August 10, 2020

Trotta habló del caso específico del Área Metropolitana de Buenos Aires, y reconoció que por la situación epidemiológica de la zona, es imposible proyectar un regreso a las aulas. Según puntualizó, "hasta que no haya un cambio de la realidad epidemiológica no podemos proyectar un regreso".