Emir Felix: "Si Mendoza se independiza, San Rafael se queda en Argentina"

Emir Felix, intendente de San Rafael, participó del programa "No tan millennials" por MDZ Radio y aclaró toda la situación respecto al turismo y el pedido al Gobernador de no abrir su departamento al turismo interno. "Hay que gobernar con la particularidad de cada región, hablo con el Gobernador y le planteo las particularidades de San Rafael. Calculo que él interpreta que un intendente entiende la realidad de su lugar", expresó.

Lo llamativo fue la respuesta del Intendente cuando fue consultado en tono distendido sobre el #MendoExit: "nosotros nos quedamos en la Argentina", y agregó: "ustedes de Capital parece que se quieren ir, nosotros no queremos ni separarnos de Mendoza ni de Argentina".

El motivo de la entrevista igualmente no fue ese, y sí la decisión del intendente de no abrirse al turismo interno:

Nuestro sector turístico agoniza pero también nos preocupa la salud de los vecinos. Como condición para la apertura del turismo interno en San Rafael, he solicitado que el Gobierno Provincial informe si existe circulación viral comunitaria de Covid-19 en alguna zona de Mendoza. pic.twitter.com/4ZgDB8xxnY — Emir Félix (@emirfelixok) July 3, 2020

En el momento en que dejo entrar turismo ya no puedo sostener nada en San Rafael, el 85% de la población de San Rafael está de acuerdo

Con respecto a las vacaciones y la circulación San Rafael al Gran Mendoza y viceversa aclaró: "Están los casos exentos, pero las vacaciones es distinto. Yo tengo control de la población y un 10% de lo normal es el tránsito al Gran Mendoza. Pero se pierde la coherencia cuando le pedimos a la gente que evite moverse y abrimos al turismo".

Hay cosas magnificas que ha hecho el Gobernador Suarez, como el de llevar a hoteles a los que venían de afuera

La realidad es que luego de más de 100 días de pandemia con el motivo de preparar el sistema de salud, la situación de San Rafael es complicada. Al respecto Felix agregó: "En el Hospital hay 3 terapistas y en el sector privado hay uno. Este es un problema que tenemos de recursos humanos de la provincia, que es normal que existan, está a la vista que esta pandemia lo primero que afecta es al personal".

Emir Felix aclara que la medida puede parece "antipática", pero que quien gobierna no debe pensar en caer bien: "He recibido muchos agravios por esta decisión que he tomado y me sorprende mucho, porque pienso no solo en mi municipio, también en la Provincia".

