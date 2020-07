Emir Félix no quiere que nadie entre ni salga de San Rafael

Cerca del fin de semana largo y en medio de las vacaciones de invierno, el intendente de San Rafael, Emir Félix, les pidió a los vecinos de su departamento que "eviten viajar" a los lugares de la provincia en los que han aumentado los contagios de coronavirus.

"Como intendente no tengo facultades para impedir que los sanrafaelinos salgan del departamento a otro lugar de la provincia. Ante ello, les pido que eviten viajar a lugares donde en los últimos días se ha registrado un crecimiento en los contagios de coronavirus" publicó en Twitter.

"Hoy más que nunca, a los vecinos les solicito que tomemos todas las precauciones posibles y seamos exigentes con nosotros mismos", agregó en un hilo.

El intendente de San Rafael ha tenido roces con el Poder Ejecutivo por la habilitación del turismo interno y, a pesar de la queja de varios operadores de rubro, logró imponer su postura: el departamento del sur no recibirá turistas locales.

San Rafael sigue sin casos de coronavirus y Félix exige que el Ministerio de Salud brinde información más precisa sobre el aumento de contagios en el área metropolitana. ""Si no tengo seguridad e información, me quedo con el no. No me dicen qué zonas están afectadas y yo creo que el Gran Mendoza está afectado", dijo esta semana a MDZ.