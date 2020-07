El turismo en San Rafael desató una guerra entre Suarez y Félix

El intendente de San Rafael, Emir Félix, habló por teléfono con el gobernador Rodolfo Suarez en la mañana de este lunes. Suarez buscaba convencerlo de que su departamento aceptara el turismo interno, que está autorizado en el resto de la provincia. "Tenés que entender que esto puede durar dos años", le advirtió el mandatario. Pero Félix, una vez más, no aceptó y puso por delante la situación sanitaria: "Estoy preocupado porque la foto de la provincia ha cambiado mucho en 30 días", aseguró.

La disputa del Gobierno para que San Rafael se abra al turismo lleva cerca de un mes y el cruce de varias notas que no ha generado ningún acuerdo. Suena a la clásica disputa entre economía y salud: el Gobierno quiere que haya actividad turística y el intendente tiene miedo a los efectos sanitarios de habilitarla.

"¿Sabés cuántos terapistas tenemos en San Rafael? Tres", grafica el intendente peronista, quien confía en el aval local a su postura pero se queja de que el Gobierno radical le esté tirando la presión de los operadores turísticos.

En este sentido, este lunes, la ministra del área, Mariana Juri, dejó en claro que el Gobierno no puede hacer nada a favor de los operadores turísticos de San Rafael que le han pedido trabajar en estas vacaciones. "Son cincuenta, pero eso es solo un tercio del total", retrucó Félix para defenderse.

Agradezco a prestadores turísticos haber preservado el cuidado de la salud de los sanrafaelinos por encima de intereses propios.

Mi mensaje para los vecinos de #SanRafael uD83DuDC47 pic.twitter.com/lfqMqWmjfe — Emir Félix (@emirfelixok) June 13, 2020

La última carta del intendente al Ejecutivo provincial es del viernes pasado y generó un conflicto político. Ese texto da cuenta del pedido que le hicieron las cámaras de Turismo y Comercio del departamento a favor del turismo interno, pero condiciona el "sí" a que el Gobierno brinde un detalle de "la situación epidemiológica de las distintas zonas de la provincia, a fin de solo dar ingreso a turistas que provengan de zonas que el Ministerio de Salud certifique no tener circulación viral comunitaria".

La carta de Félix fue replicada y apoyada por el PJ en masa y el Gobierno no tardó en vislumbrar una suerte de "campaña del miedo" peronista. Aunque Suarez, hasta ahora, se cuidó de no salir a confrontar en público con el intendente.

Lo cierto es que el Gobierno no aclaró este lunes si hay o no circulación viral y, por lo tanto, la postura sanrafaelina se mantiene. "No puedo tomar una decisión sin información", insiste Félix, que se aferra a que la situación local: San Rafael todavía no tiene casos de coronavirus.

Nuestro sector turístico agoniza pero también nos preocupa la salud de los vecinos. Como condición para la apertura del turismo interno en San Rafael, he solicitado que el Gobierno Provincial informe si existe circulación viral comunitaria de Covid-19 en alguna zona de Mendoza. pic.twitter.com/4ZgDB8xxnY — Emir Félix (@emirfelixok) July 3, 2020

La "trazabilidad" que ofrece el alojamiento de los visitantes en los hoteles no le da garantías, porque la gente no se queda en el alojamiento elegido. "Una persona que viene acá sale a recorrer el departamento, se compra un sándwich o va al almacén", advierte, sobre las situaciones de posible contagio que se podrían generar.

El intendente de San Rafael remarca además que la situación epidemiológica se agravó en toda la provincia desde la primera quincena de junio, al punto que el número de internados trepó de 18 a 70 en un solo mes. "Si no tengo seguridad e información, me quedo con el no. No me dicen qué zonas están afectadas y yo creo que el Gran Mendoza está afectado", afirma Félix.

Félix llegó a proponer semanas atrás que se autorizara al sur a hacer un turismo interno restringido. Es decir, entre los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe exclusivamente. El intendente dice que no le dieron ninguna respuesta y que por ello está convencido de que debe mantenerse como hasta ahora.

"Quiero sostener el marco económico del departamento, porque la gente está movilizada y consumiendo", dice Félix, quien afirma que la recaudación en tasas se encuentra en alza e incluso se queja de medidas restrictivas de Suarez que afectan el consumo: "No me parece que tengamos que salir según el número de DNI, cuando no tenemos casos de coronavirus", critica.