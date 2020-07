Fuerte cruce entre la oposición y el Gobierno por el crimen de Fabián Gutiérrez

El asesinato en Santa Cruz del ex secretario privado de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, reavivó la grieta entre el Gobierno y los referentes del ala dura de Juntos por el Cambio.

El presidente Alberto Fernández se metió en la polémica al calificar de “canallesco” el documento que difundió el principal espacio opositor tras el hallazgo del cuerpo de Gutiérrez, enterrado entre escombros y con el cuello cortado en el fondo de una casa en El Calafate.

“Firmar un documento como el que firmaron, sembrando dudas sobre las razones de la muerte de Fabián Gutiérrez es canallesco, en un momento que la sociedad está sensibilizada por la pandemia”, aseguró el mandatario al referirse al texto firmado por referentes de la UCR, el Pro y la Coalición Cívica.

“El aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema penoso, que necesita ser juzgado seriamente, con racionalidad jurídica, con jueces probos que se ocupen del tema, es de una miserabilidad absoluta”, agregó Fernández en diálogo con FM Millenium.

Alberto Fernández en Milenium "me parece una miserabilidad absoluta Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa dlos cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado es una actitud tan miserable que es difícil de entender" — raul kollmann (@tunykollmann) July 5, 2020

"Es incomprensible que alguien trate de vincular al Gobierno en algo como el asesinato de una persona y la vinculación que esa persona tuvo con la causa judicial, que es un hecho que objetivamente ocurrió así, pero según dicen las investigaciones tuvo otros móviles”, completó el presidente.

“Llamo a la reflexión a todos, fue un hecho luctuoso. ¿Qué vínculo tiene esto con aquella causa?”, se preguntó el mandatario respecto al escándalo de los cuadernos de las coimas. Y agregó: “Si uno mira fríamente la verdad... No sé quién se beneficia con la muerte de Fabián Gutiérrez, lo que declaró es válido, no es porque se murió que esa declaración se cae”.

Según consigna Clarín, en Casa Rosada y en el Frente de Todos la indignación es muy grande por el accionar de la oposición. “La convicción es que cruzaron una línea. ¿Cómo te sentás a dialogar o a acordar una ley en el Congreso con gente que te dice que sos un asesino? Lo raro es que ese espacio se deje conducir por su sector más radicalizado”, criticaron.

Desde Juntos por el Cambio criticaron la velocidad con la que el oficialismo dio por "esclarecido" el caso y pidieron que la investigación pase a la justicia federal y que no quede en manos de la fiscal Natalia Mercado, sobrina de Cristina Kirchner.

El secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo, es un crimen de la mayor gravedad institucional. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 4, 2020

En este sentido, el titular de la UCR y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo, en diálogo con Radio Mitre, que se trató de un “crimen vinculado al poder kirchnerista”.

Patricia Bullrich, la jefa del Pro y ex ministra de Seguridad, apuntó directamente contra el presidente: “Usted fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de (Santiago) Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta”.

Le recuerdo que Ud. fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta... — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 5, 2020

El sábado, la Casa Rosada difundió la réplica oficial a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Se sumó también el ministro del Interior, Eduardo de Pedro: “La oposición apeló otra vez a la mentira y al oportunismo, especularon con la muerte de Gutiérrez mientras su familia pedía respeto”.

Estamos convencidos que no es momento para sembrar falsas divisiones entre los argentinos y argentinas. El odio afecta la convivencia democrática y sólo nos paraliza impidiéndonos avanzar. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) July 5, 2020

La oposición apeló hoy otra vez a la mentira y al oportunismo. Especularon políticamente con la muerte de Fabián Gutiérrez mientras su familia pedía respeto. — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) July 5, 2020

La senadora camporista Anabel Fernández Sagasti se sumó a la polémica al asegurar que hay una “desesperada búsqueda de reorganizar el macrismo” y que Cornejo es su “nuevo vocero y exégeta”.

Lo miserable de la oposición tiene su génesis en la desesperada búsqueda de reorganizar el macrismo.

Mauricio Macri ha encontrado un nuevo vocero: el presidente de la UCR se ha convertido en su exégeta. Lamentable — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) July 5, 2020

La vicepresidenta Cristina Kirchner, por su parte, se mantuvo fuera del debate y guarda silencio hasta ahora sobre lo sucedido con su ex secretario.