Ana María Nadal no la confirmó pero le abrió la puerta a la transmisión comunitaria

Durante la conferencia de prensa que se realizó este lunes en Casa de Gobierno, la ministra de Salud Ana María Nadal fue muy cauta a la hora de expresarse sobre la posibilidad de que en Mendoza exista transmisión comunitaria. La funcionaria prefirió no confirmar ni desmentir esa materia pero dejó claro que aún no hay evidencia epidemiológica como afirmar que ya existe transmisión local.

"No es un anuncio ni un título la transmisión comunitaria. Para eso desde la ciencia y con un comité de expertos estamos profundizando acciones para entender el estatus epidemiológico de la provincia. Para evidenciar si hay o no transmisión comunitaria", subrayó.

En este sentido le dedicó un párrafo a los dirigentes de la oposición y autoridades gremiales que en los últimos días han salido a expresar que ya existe transmisión en Mendoza. "La transmisión comunitaria requiere evidencia científica y no política", aseveró.

"Esta tarea exitosa de contención no implica que el virus no esté en la provincia. No implica que no haya transmisión", deslizó Ana María Nadal pero reiteró que no hay evidencia como para afirmar que eso efectivamente ocurre. "No voy a dejar nunca de pedir que tengamos en cuenta que la provincia forma parte de un país con coronavirus y que vamos a tener, necesariamente, transmisión comunitaria", adhirió dando a entender que en cuestión de días se podría confirmar la transmisión.

"Me parece importante no hacer a modo de repaso pero recordar que llevamos 108 días desde el primer caso de coronavirus. En 50 días no hemos dado casos positivos. Eso hablo de la esforzada tarea que no solo es exclusiva del Ministerio de Salud sino de otras carteras. Tarea adecuada y eficiente en términos de control de la pandemia", subrayó.