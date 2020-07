"Se nota mucho": Axel Kicillof y Cristina se quejaron de los medios

Cristina de Kirchner salió a respaldar una crítica ácida a los medios de Axel Kicillof en la conferencia que dio hoy por la cuarentena junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Axel tiene razón: se nota mucho", expresó la vicepresidenta. El gobernador de la provincia de Buenos Aires había afirmado en la conferencia: "Es gracioso, o podríamos decir, trágico, ver como titulan algunos medios de comunicación".

Y agregó: "Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena".

Axel tiene razón: se nota mucho. pic.twitter.com/KHWDkjiH0p — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 31, 2020

"Se nota mucho.Lamentablemente no se pueden aceptar ni esas mentiras ni esas manipulaciones. Lo que está dañando la salud y la economía internacional es puramente un virus que no tiene cura y no tiene vacuna", cerró Kicillof.