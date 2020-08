Carrió cuestionó "por falta de ética" a dos juristas que asesorarán al Presidente

La reforma de la Justicia que impulsa el gobierno de Alberto Fernández abrió desde el vamos una fuerte polémica que sigue sumando voces especialmente críticas, como por ejemplo la de hoy retirada Elisa Carrió​.

La referente de la Coalición Cívica disparó fuertes cuestionamientos a la comisión de 11 experimentados abogados que fue creada por el Presidente para que lo asesoren en el nuevo rumbo que pretende darle a la Justicia argentina.

Puntualmente Lilita le apuntó a dos de los juristas más reconocidos acusándolos de "falta de ética". Ellos son León Arslanian, quien presidió el tribunal que juzgó a la Junta Militar en 1985, y Carlos Beraldi, actual abogado de Cristina Fernández de Kirchner​. Para Carrió, ambos no pueden ser parte del comité por cuestiones éticas.

IMPUGNACIÓN ÉTICA Y CONSTITUCIONAL A LA "COMISIÓN ASESORA" pic.twitter.com/MoV3z7OuqN — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 31, 2020

Según la exlegisladora, Arslanian y Beraldi utilizaron su "fama y prestigio para ganar millones defendiendo a corruptos".

"La comisión nombrada por el presidente tiene personas con conocimiento del derecho. No del derecho constitucional, salvo algunos, pero sí del derecho penal. Arslanian y Beraldi tienen conocimiento, los conozco hace más de 30 años. El problema del conocimiento es si tiene ética", planteó Carrió.

"Tener conocimiento sin límite éticos -cuestionó- es una forma de inmoralidad. Yo no puedo aceptar un cargo cuando estoy defendiendo a personas involucradas en delitos de corrupción equivalentes a traición a la patria en los términos del 36 de la constitución. No puedo éticamente, no se puede jurídicamente por tráfico de influencias".

Esto último en referencia al abogado de la vicepresidenta, quien también trabajó durante el juicio a la cúpula militar y ahora defiende a la expresidenta en las causas por corrupción.