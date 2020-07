Revisarán los traslados de jueces y podrían removerlos

El Consejo de la Magistratura aprobó que siga adelante un plan para revisar los traslados de diez magistrados. Entre ellos, hay tres que investigan a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La consejera lavagnista Graciela Camaño dio el voto clave, ya que estaban empatados el oficialismo y la oposición. "Estoy cansada de ver, en esta amplia avenida del medio, que un lado o el otro de los extremos se tomen decisiones discrecionales. No tengo dudas de que hay que llamar a concurso en los 10 juzgados", había afirmado Camaño, definiendo así su voto junto a la oficialismo, según publica Clarín.

Ahora, se enviarán los pliegos al Ejecutivo para que este los mande al Senado, donde el kirchnerismo tiene mayoría y podría removerlos de sus cargos.

Ningún gobierno debe poner jueces cuyo nombramiento no reúne los requisitos expresamente establecidos en resoluciones y acordadas. El instituto del traslado, y el de subrogancia uD835uDC13uD835uDC08uD835uDC04uD835uDC0DuD835uDC04uD835uDC0D uD835uDC11uD835uDC04uD835uDC06uD835uDC0BuD835uDC00uD835uDC12 uD835uDC02uD835uDC0BuD835uDC00uD835uDC11uD835uDC00uD835uDC12. Cuando son violadas se debe corregir. — Graciela Camaño (@GracielaCamano) July 30, 2020

En el plenario, Camaño insistió: "Los traslados no fueron realizados conforme el reglamento que regía ni a las acordadas de la Corte". Sobre el final, Camaño buscó aclarar: "No estamos sacando ni poniendo jueces, nunca pondría mi voto para eso”.

Juan Manuel Culotta, representante de los jueces que se opuso al proyecto oficialista, aseguró por su lado que el proyecto "viola la garantía de inamovilidad de los jueces". Lo mismo hizo el diputado Pablo Tonelli: "Los traslados estuvieron bien hechos. Esta discusión es ociosa y el dictamen que se aprobó carece de un objeto válido y útil".

El argumento oficialista era que los traslados de los diez jueces federales señalados no estaban completos porque no habían cumplido "el procedimiento institucional". Por su parte, el Poder Ejecutivo sostenía que, para continuar en sus cargos, el Senado debe avalar sus nombramientos.

El consejero y representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, indicó por su lado: "En el caso de que el Senado no apruebe estos traslados va a regir la Constitución Nacional. Me refiero a los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, para no esquivar el bulto. La Justicia será en ese caso la que definirá cómo se integran las salas vacantes. Y si no, se hará según el régimen de subrogancias".

Algunos de los jueces que están en la mira por sus nombramientos evalúan ir a la Justicia tras la resolución del Consejo y sostienen que sus traslados son legales. Afirman, además, que sólo los pueden desplazar por la vía del juicio político.