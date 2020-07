Alberto Fernández: "La Corte está funcionando mal"

“Toda mi vida he dicho que el problema no está en el número de integrantes", aseguró el Presidente en una entrevista radial, e indicó que "puede funcionar con cinco miembros". Además negó que los cambios hayan sido impulsados por Cristina y aseguró: "No estoy haciendo una repartija de jueces"