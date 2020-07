Lo que dejó la audiencia "anti Day" que desconoció el oficialismo

Pocos minutos después de las 9 comenzó la audiencia pública convocada por el juez de la Sala Segunda de la Suprema Corte Omar Palermo. El objetivo fue discutir "¿cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia (art. 152, inc. 3 de la Constitución de Mendoza)?". Si bien hubo oradores que se refirieron técnicamente a la cuestión, el evento tuvo claros tintes políticos.

Por un lado entre los oradores se destacaban referentes de la oposición como el presidente del PJ Guillermo Carmona, el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, Lucas Ilardo, la diputada nacional Marisa Uceda de ese mismo espacio y el diputado nacional José Luis Ramón de Protectora. Pero el otro síntoma de "partidización" de la audiencia fue el faltazo del ofialismo.

Mientras que algunos juristas y profesionales del derecho se centraron en la pregunta sobre los alcances de la expresión "ejercicio de la profesión", hubo alusiones directas hacia la situación de María Teresa Day y cuestionamientos al gobernador Rodolfo Suarez por haberla propuesto para ser jueza de la Corte.

"Quiero en primer lugar manifestar mi preocupación por la ausencia de miembros de la Corte en esta audiencia. Desde el oficialismos e ha postulado una posición de rechazo a las causas que originan la audiencia y yo no quisiera hacer una interpretación apresurada pero visualizo que la actitud de los jueces de la corte que no están presentes parece alinearse en ese criterio", manifestó Guillermo Carmona al hacer uso de la palabra.

"Estamos ante una circunstancia donde hay que afirmar que los requisitos del artículo 152 son taxativos y no admiten excepción", dijo Carmona. "En este caso que motiva las causas no se cumple uno de los requisitos", manifestó en alusión a la designación de Teresa Day.

Mientras tanto, el senador Lucas Ilardo cuestionó que Suarez haya dado a conocer por Twitter que Day era la elegida para llegar a la Corte. "Le tomó juramento escondido con la presencia del renunciante miembros de la Suprema Corte y sin otros jueces del máximo tribunal", agregó haciendo un repaso de los hechos en lugar de remitirse a la pregunta de cómo debe interpretarse el artículo 152 de la constitución. "Quieren una justicia adepta a un gobierno que piensa como ellos. La doctora Day no cumple los requisitos porque el artículo en cuestión es claro", afirmó.

José Luis Ramón también participó de la audiencia y sostuvo que no tiene nada contra Teresa Day pero que no tiene dudas de que no cumple los requisitos para ser jueza de la Corte. "Quiero remarcar la calidad personal y familiar de Day. Le tengo respeto como persona por sus cualidades y su manera de construir la familia que tiene. Se de su honorabilidad", señaló el diputado de Protectora. "El gobernador la ha sometido a un escarnio porque cree que la sociedad se puede manejar con un talero", adhirió

Por su parte la diputada nacional del Frente de Todos Marisa Uceda aseguró los abogados que "patean tribunales" saben lo que es ejercer la profesión. "El ejercicio profesional del abogado tiene que ver con la aplicación de la norma a cada caso concreto. Eso es lo que se contempla para llegar a la máxima magistratura", subrayó. "No la conozco a Day y no estoy valorando sus condiciones personales", manifestó. "El control constitucional lo ejerce el Poder Judicial a través de la Suprema Corte", adhirió.

La postura del gobierno

Desde el oficialismo no le dieron entidad a la audiencia entendiendo que "es un circo" de dudosa legalidad. Tal es así, que el gobernador Rodolfo Suarez aseguró que "la audiencia no tiene sentido". "Las competencias están claramente establecidas y cuestionar los años de ejercicio es absurdo", remarcó.

"La audiencia pública válida es la que se hizo en el Senado. Teresa Day es miembro de la Corte elegida mediante un proceso constitucional y el único modo de sacarla es mediante juicio político en la Legislatura. Todo esto es un circo al cual no nos vamos a prestar", manifestó por su parte el subsecretario de Justicia Marcelo D'agostino.