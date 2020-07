Censurada: Florencia Kirchner realizó su descargo después que Instagram borró su imagen

Florencia Kirchner puso su grito en el cielo en un reciente posteo en las redes sociales tras sufrir la censura de la red social Instagram. La hija de Nestor Kircher y Cristina Fernández de Kirchner había publicado una foto de la activista política Leila Khaled de su juventud sosteniendo un arma.

La publicación no duró mucho tiempo en las redes y fue bajada de Instagram por ser considerada "violenta". La respuesta de Florencia no se hizo esperar: "Todo súper democrático. Me borraron una publicación que hice sobre Palestina".

Este fue el polémico posteo censurado

"Bienvenidos al mundo en el que solo está bien visto ser un inculto sin ninguna determinación sobre nada" continuó manifestando su enojo Florencia Kirchner. Aquí te dejamos el comunicado completo de la hija de Cristina Kirchner.